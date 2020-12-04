美國出台新規限制中共黨員及親屬赴美　外交部：非常可笑荒謬可悲

美國政府昨日（3日）正式公布新規定，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，即時生效。美國國務院發言人隨後在聲明中指，簽證新規主要是抵制中國共產黨「邪惡的影響」。 為此，中國外交部發言人華春瑩今日（5日）回應表示，美方個別人士、極端反華的、仇恨中國的人發表的言論，讓她覺得非常可笑，非常荒謬，也非常可悲。

華春瑩指出，美方人士作為國家的外交官，要有起碼的專業知識，也要有起碼的平等和相互尊重的態度。他們應知道中共領導是中國特色社會主義的最本質特徵，沒有共產黨就沒有新中國，這是中國人民的普遍的信仰；中國人民正是在中共領導下贏得了獨立、自由和解放，而且在國家建設和發展的進程當中不斷取得偉大的成就。

她又稱中共99年來從當初的50多名黨員，發展到9200多萬黨員，正是因為始終依靠人民、服務人民、深深地紮根於人民，同中國人民魚水情深、血肉相連、不可分割，也正因此中國人民對中共及其領導的政府支持率連年達90%以上。

美國決定限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行。圖為11月29日美國華盛頓州西雅圖-塔科馬國際機場的旅客通過機場的安全檢查。（Getty）

華春瑩最後稱，美方一些政客企圖與中共脱鈎、分裂，其實也是代表着他們要與佔世界人口五分之一的中國對立為敵，「與中國脫鈎，與世界脫鈎，與未來脫鈎」，「其實我聽到有些人評論美國現在的一些做法其實是在嚴重地自殘，很可悲。」

（綜合報道）