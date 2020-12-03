美稱已有千餘名中國研究人員離美　外交部：美國為何如此不自信？

美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John Demers）早前表示，美國加強打擊技術盜竊的行動，已有超過1000名中國研究人員離開美國。 對此，中國外交部表示，美國應當摒棄狹隘、極端的心理，不要把所有人都當作間諜。外交部又反問，中國很願意對外開放，為什麼美國這樣一個自詡強大的「民主國家」對同中國開展正常交往卻如此不自信？

據美媒報導，德默斯在一次討論會上稱，針對中國的科技盜竊，還發起了多宗涉及工業和技術間諜活動的刑事訴訟。德默斯又指美方早前拘捕了數名涉及間諜行為的中國學者及研究員。他說，打擊行動只是剛開始，希望向中國政府傳達訊息，如果中方派人到美國，必須老實做事。

中國外交部發言人華春瑩。（外交部）

對此，在中國外交部3日的記者會上，發言人華春瑩說，對於美國一些人，他們目光所至，看到的只有仇恨、分裂和對抗。她表示，一段時間以來，美國出於強烈的意識形態偏見和打壓遏制中國的戰略，對中國采取了種種政治打壓行動，包括采取很多極端措施，企圖干擾和切斷正常的中美人文交流，任意騷擾、迫害、壓制美國內專家學者，致使中美之間的正常人員交往，以及包括科技、文化、教育等各領域的合作都受到了極大影響，美方有關部門甚至要求地區司法部門定期報告關於中國的「間諜」行為，每年至少提出1至2起針對中國的訴訟。這種「有罪推定」是荒謬的。

華春瑩說，美方的行動不得人心。中方對此堅決反對。希望美方秉持理性客觀態度，改正錯誤，為兩國正常的人員交往創造有利條件。中國人說，相由心生。美國應當摒棄狹隘、極端的心理，不要把所有人都當作間諜。

華說，中方敞開胸懷，歡迎包括美國在內的各國人士到中國來觀光旅游、學習交流和開展合作。她稱，我們很自信，很開放，很樂意和他們交流。為什麼美國這樣一個自詡強大的「民主國家」對同中國開展正常交往卻如此不自信？希望美方有關人士能好好靜下心來思考這個問題。