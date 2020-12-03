美將禁來新疆生產建設兵團所產棉花及棉產品　外交部：損人不利己

據美媒報道，美國海關與邊境保護局以「使用了強迫勞動」為由，將禁止來自中國最大的生產商之一新疆生產建設兵團（XPCC）的棉花和棉花產品。 對此，中國外交部發言人華春瑩3日表示，幫助各族群眾實現穩定就業與「強迫勞動」完全是兩個概念，美方通過施壓、制裁等手段打壓新疆企業，是典型的損人不利己行為。

新疆生產建設兵團（XPCC）的棉花和棉花產品是中國最大生產商之一。（中新社）

華春瑩稱，美方一些政客炮製所謂「強迫勞動」假消息，目的是限制打壓中國有關方面和企業、遏制中國發展，美方的做法違反國際貿易規則，違反市場經濟原則，破壞全球產業鏈、供應鏈，損害包括美國在內的各國企業和消費者利益。

華春瑩強調，幫助各族群眾實現穩定就業與「強迫勞動」完全是兩個概念，國際勞工組織《強迫勞動公約》將「強迫勞動」定義為：「以任何懲罰相威脅，強迫任何人從事的非本人自願的一切勞動或服務」。新疆各族勞動者根據自己的意思選擇職業，本著平等自願原則與企業依法簽訂《勞動合同》，不會因民族、性別、宗教信仰不同而受到任何歧視。新疆各級政府充分尊重少數民族群眾就業意願，並為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供培訓。

華春瑩：美方做法損人不利己。（資料圖片）

華春瑩指，「美方個別政客一方面聲稱關心和保護新疆少數民族權利，另一方面卻通過施壓、制裁等手段打壓新疆企業，擾亂新疆穩定發展繁榮，這難道不是要剝奪新疆各族人民通過合法勞動追求美好生活的權利嗎？難道不是要在新疆製造『強制失業』、『強制貧困』嗎？」

華春瑩又反問：「美方一些政客對中國新疆事務表現出異乎尋常的『關心』，卻對國內存在的少數族裔權利不平等、貧困率居高不下、司法執法部門系統性種族歧視與暴力執法等現象視而不見。在保護少數族裔權利方面，美方怎麼不講『美國優先』了？」

（環球網）