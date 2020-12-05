西雙版納預告火箭殘骸周日墜落　籲民眾勿圍觀拍攝禁擅自發文討論

雲南省西雙版納州政府官網周六（5日）發布緊急通知稱，周日（6日）11時至13時，猛海縣猛滿鎮、西定鄉、猛遮鎮、猛阿鎮部分區域將執行火箭殘骸落區任務，屆時相關道路將被管制。 上述《通知》又呼籲民眾不要驚慌，應按照政府通知要求做好疏散防護，相關時間段內不要前往以上區域。

西雙版納州政府官網發布緊急通知，預告12月6日有火箭殘骸隕落。（政府網站）

《通知》指出，衛星計劃發射時間為12月6日11時至13時左右，接到發射時間通報後，火箭殘骸落區內的民眾要相互轉告，做到人人皆知、不留死角，特別是老弱病殘群眾，家人要做好妥善安排。發射倒計時1小時，落區內所有人要按規定時間及時撤離建築物，就近、分散疏散至較為開闊地帶對空觀察。

《通知》又稱，民眾應服從指揮部統一指揮，積極參與救護救助，及時處理由火箭殘骸墜落造成的人員傷亡及其他各種突發事件，最大限度減少損失。火箭殘骸墜地後，可恢復正常生產活動，若發現殘骸要及時報告政府或武裝部門，主動保護好現場，協助部隊做好殘骸回收工作。

《通知》強調，火箭殘骸內剩餘殘留物、危險品可能會成次生危害，呼籲民眾不要近距離圍觀或接觸殘骸，同時嚴禁私自拆卸、拾撿、隱藏、販賣和收購火箭殘骸，凡不服從統一指揮或因個人主觀原因導致人員傷亡或生命財產受到損失的，後果自行負責。

此外，《通知》提醒民眾不得私自拍照、攝像，同時嚴禁在互聯網上擅自發布落區相關新聞、圖片、視頻及言論，嚴禁轉發跟貼，如有違者將嚴肅追究法律責任。

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