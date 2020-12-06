蘇州推進數字人民幣測試　「雙12」購物節將發2000萬消費紅包

繼深圳之後，第二個數字人民幣試點城市蘇州宣布，今年「雙12蘇州購物節」期間，將發放2000萬數字人民幣消費紅包。

12月5日（上周六），蘇州市政府副秘書長陳春明在「雙12蘇州購物節」新聞發布會上介紹，今年「雙12」，蘇州將推出2000萬的數字人民幣消費紅包，開展公眾測試。此前蘇州已經在智慧停車、交通補貼發放、稅費繳納等場景進行過小範圍測試。

報名預約人員須滿足兩個條件：近三年（按月）在蘇州大市範圍內有一筆（或以上）正常社保繳費記錄，此外戶籍或暫住地在蘇州大市範圍內。

蘇州市擬鋪設可使用數字人民幣紅包的消費端商戶近萬家，涵蓋商場超市、日用零售、餐飲消費、生活服務等類別。蘇州官方表示，本次開展的數字人民幣消費紅包活動，只是數字人民幣研發過程中的一次常規性測試，並不意味著數字人民幣正式落地。

數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式的法定貨幣；由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，與紙幣和硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支持可控匿名。

央行數字貨幣研究所今年4月開始推進深圳、蘇州、雄安、成都，以及未來冬奧會場景的「四地一場景」內部封閉試點測試。兩個月之前，深圳首次開展了數字人民幣紅包試點活動，通過發放1000萬元紅包，測試數字貨幣在不同交易場景的效率等。