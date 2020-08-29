【數字人民幣】建行「數字錢包」一度上線　有信用卡還款等多功能

中國人民銀行計劃推出「數字貨幣」，目前正在多地進行內部封閉測試。按照商務部此前發布的文件，粵港澳大灣區亦將是試點地區之一。 據《界面新聞》報道，四大國有銀行之一的建設銀行，其「數字錢包」已經上線，並且一度開放使用，提供支付、兌出、信用卡還款等多種功能。

報道指，在中國建設銀行的手機應用程式中搜索「數字貨幣」即可進入相關介面。不過，建行已在周六（29日）下午將其關閉，目前僅顯示「該功能暫未正式對外提供服務，敬請期待」。

據了解，要使用建行的「數字錢包」，只要用戶持有建行銀行卡，就可以在建行的手機應用程式，通過手機號驗證完成資料確認，相當簡單就能開立成功。按照「數字錢包」的個人客戶服務協議，「數字錢包」是指乙方根據甲方申請為其開立，並且具備唯一可識別編號的法定數字人民幣的載體。「數字錢包」提供的服務包括有查詢、支付、兌出、兌回、轉賬、信用卡還款等。

目前僅顯示「該功能暫未正式對外提供服務，敬請期待」。（微博）

協議又提到，「數字錢包」共分為「一類錢包」、「二類錢包」、「三類錢包」和「四類錢包」。雖然各類錢包的定義暫時未明，但分別都設有限額。例如「二類錢包」、「三類錢包」及「四類錢包」的余額上限，分別為1萬元（人民幣．下同）、2000元和1000元，單筆支付上限分別為5000元、2000元和500元。

不過，按照央行貨幣政策司司長孫國峰此前的說法，數字人民幣研發工作，目前正遵循穩步、安全、可控、創新、實用的原則，在深圳、蘇州、雄安、成都以及未來冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。孫國峰又表明，數字人民幣正式推出沒有時間表。

（綜合報道）