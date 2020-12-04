美官員指責中國是「頭號威脅」　外交部：無真憑實據

美國高官披露，華盛頓將在2021年大幅增加對中國的情報預算，而美國政府部分官員亦在近期傳播關於中國是美國「頭號威脅」的言論。中國外交部對此強硬回擊。

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）曾多次在公開場合渲染中國威脅。（Reuters）

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）當地時間周四（3日）在《華爾街日報》刊文稱，中國是對美國今日的最大威脅，也是自二戰以來對全球民主與自由的最大威脅，他認為美國決策者必須要做好與北京長時間對抗的準備。

中國外交部發言人華春瑩周五（4日）批評，在美國國內疫情嚴重之際，大家都在密切關注並且非常同情美國人民的處境，但是美國國內的一些政客對此卻不以為然，反而依然在世界範圍內去尋找和製造敵手。

華春瑩以「唐吉訶德」來形容拉特克利夫的文章。她稱，「文章通篇沒有任何的真憑實據，只是重複着謊言和謠言，對中國竭盡污衊和抹黑之能事，大肆渲染中國威脅。」她指這是美國政府有關部門一段時間以來炮製的又一篇謊言大雜燴。

華春瑩稱，希望美國政客停止損害中美關係和中美的互信與合作。（Reuters）

華春瑩表示，中華人民共和國成立70多年來，從積貧積弱的國家發展成為世界第二大經濟體，靠的是和平發展而不是殖民擴張和侵略。她列舉稱，70多年來，中國8.5億貧困人口已經成功脱貧，對全球減貧貢獻率超過了70%；2021年中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率將超過1/3；自1990年以來，中國的軍隊累計參與聯合國維和行動26項，派出了維和人員4萬餘人次，是安理會五常當中派出維和部隊最多的國家。

華春瑩強調，中國從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有侵犯過別國一寸領土，「事實已經一再證明，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。」

對於美國指責中國是頭號安全威脅，華春瑩反問，近年來美國大搞單邊主義、毀約退群，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆升級核武庫，加劇全球戰略失衡，「誰是世界和平的維護者，誰是國際秩序的破壞者？國際社會及其盟友應該一目了然。」

她說，希望美方一些政客能夠尊重事實，停止製假販假，停止炮製和散布政治病毒和政治謊言，停止損害中美關係和中美的互信與合作，否則只會進一步損害美國的信譽和美國的國家形象。