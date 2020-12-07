【新冠肺炎】成都六旬婦醫院求診後證實確診　醫院暫停接診7日

四川成都市郫都區周一（7日）新增一宗新冠肺炎確診病例，患者目前已轉運至成都市公共衛生臨床醫療中心醫院隔離治療。該病人曾求診的郫都區人民醫院，已暫停接診工作，為期7日，院內人士均須接受核酸檢測。 郫都區新冠肺炎疫情防控指揮部要求，曾於周日（6日）上午8時起24小時內到過郫都區人民醫院，以及自上月23日起曾到過郫筒街道太平村11組的人士，必須在周二（8日）午夜12時前到指定地點接受核酸檢測。

郫都區官方消息指，女患者盧某某現年69歲，無業，居住於郫筒街道太平村11組。她周日因咳嗽、咳痰等症狀前往郫都區人民醫院就診，入院體溫攝氏36.2℃，肺部CT顯示雙肺散在分布磨玻璃影。經市疾控中心覆核，其新冠病毒核酸檢測陽性；經省、市、區專家會診，綜合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢查結果，診斷為確診病例（普通型）。

省、市、區已啟動應急預案，組織21支流調、檢測和消殺專業隊伍，全面開展流行病學調查，核酸檢測、環境消殺和現場管控等措施。目前，已追蹤到的密切接觸者及密接的密接均已落實集中隔離觀察和核酸檢測；已對區人民醫院、患者居住地等地區實施封控管理及人員和環境核酸檢測。有關部門將繼續做好相關人員流行病學調查溯源和核酸檢測工作，嚴格落實屬地防控責任，做好閉環管理和各項防疫工作。

郫都區新冠肺炎疫情防控指揮部發布消息，曾於周日上午8時至周一上午8時期間，到過郫都區人民醫院的所有患者、陪同人員、醫護人員、工作人員，以及上月23日至周一曾到過郫筒街道太平村11組的市民，必須在周二（8日）午夜12時前，到郫都區郫筒街道蜀都新邨黨群服務中心或西匯·西都會接受核酸檢測。