新冠肺炎｜吳尊友：武漢封城減少150萬人感染　中國抗疫當機立斷

新冠肺炎疫情持續多月，國際社會一直有中國早期應對疫情不力等輿論，對此中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周六（5日）表示不認同，他稱中國早期應對新冠肺炎疫情科學、及時、透明，武漢封城減少了中國150萬人感染病毒，同時減少了6萬人死亡。

吳尊友在一年一度的北京論壇上表示，中國從發現疫情到分離出病毒，前後只用了一周，如此短時間應創造了人類社會認識一種新的傳染病的最快記錄，而從病原體分離到診斷試劑，用於臨床診斷，只用了幾天，也創人類歷史最快記錄。另外，中國用三周左右的時間，就確定了這種不明原因肺炎的主要傳播方式和平均潛伏期，這些都奠定了中國制定防控的科學基礎。

他亦不認同武漢前期應對疫情反應不夠快，例如關閉華南海鮮市場的決策只用了幾個小時的時間，而當時武漢市只有40多宗病例，且只有27人曾到該市場，為此國家派的專家組和湖北當地的專家意見一度存在嚴重分歧。最後國家專家組認為，應以底線思維的方式，即使關錯了還有機會重開，但不關閉，錯失了機會，那武漢的疫情局面可能就改變。

又例如武漢封城，吳指出1月22日做出該決定的時候，武漢報告的病例只有500多人，「因為500多人的病例，要使一千多萬人的一個大城市全部封城，這是一個非常了不起的決定」。他重申封城決定減少了中國150萬人感染、6萬人死亡。

吳尊友總結，從該兩個決定就能看出，即使在信息還不全面的情況下，中國在應對疫情方面當機立斷，作出了科學的、英明的、果斷的決策，決定了全國疫情的規模，並延緩了病毒在全球的蔓延。

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此外，他又分析從武漢、北京到大連、青島等，中國相繼迎來7波疫情，而中國控制疫情最重要的措施可概括為四大策略，即堅持「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）、狠抓流行病學調查、核酸檢測和及時隔離治療病人，「這四項措施，是中國取得控制新冠肺炎最重要的、最有效的措施」。

對於當前全球疫情，他為非常不樂觀，並指從防控策略來看，公共衛生措施，像戴口罩，保持社交距離和勤洗手、常通風等措施非常有效，但必須在全國上下統一行動的情況下才能取得有效效果，而在歐洲、世界其他很多國家，要採取如中國這樣步調一致的行動，還有很多政策、文化等障礙。

（北京日報）