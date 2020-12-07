中巴空軍聯訓如期舉行　輿論炒作「針對印度」

中印關係緊張之際，中國與巴基斯坦年度空軍聯合訓練日前如期舉行，雙方雖多次聲明是互相學習與提高部隊實戰化訓練水平，但訓練仍引起廣泛關注。

中國國防部周一（7日）透露，參加中國和巴基斯坦「雄鷹-IX」 空軍聯合訓練的中方兵力，已啟程前往巴基斯坦伯拉利空軍基地，聯訓預計將於12月下旬結束。據了解，「雄鷹-IX」屬中巴兩軍合作計劃項目，旨在推動兩軍關係發展、深化兩國空軍合作、提高雙方部隊實戰化訓練水平。

在中印邊境對峙持續之際，不少媒體認為此次聯合演習有意「針對印度」。而在中巴以往的聯合訓練中，就曾有印度軍官對此表示，「已做好與中國和巴基斯坦兩線同時作戰的準備」。不過，中巴均曾多次聲明，訓練目的只是在實戰演練中互相借鑑與學習。

中國為巴基斯坦建造的首艘054A/P型護衛艦今年8月25日下水，當時有印度地緣問題專家表示，中巴戰略靠近後可能會對印度國家安全形成威脅。

中國和巴基斯坦自2011年開始舉辦「雄鷹」聯合訓練，此次聯訓是兩國空軍舉行的第9次「雄鷹」聯合訓練。而每次訓練都會有「針對印度」的傳言流出。

2020年10月25日，巴基斯坦拉合爾市軌道交通橙線通車，這是巴基斯坦第一條地鐵線，也是北京提出的「一帶一路」倡議框架下中巴經濟走廊首個大型軌道交通項目。（微博@廣州地鐵）

其實中國和巴基斯坦的關係向來交好。巴基斯坦是世界上最早承認中華人民共和國的國家之一，也是首個和北京政府建立外交關係的伊斯蘭國家。中方用「好鄰居、好朋友、好兄弟、好夥伴」來形容中巴關係，並視巴基斯坦為關係最良好的國家之一。