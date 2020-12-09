【新冠肺炎】成都男散布封城謠言　遭行政拘留5天

8日（周二），成都新增4宗確診病例和1宗無症狀感染者。有人散布成都可能封城謠言，遭警方行政拘留5天。此外，針對成都市郫都區疫情防控工作，四川省委書記彭清華宣布進入戰時狀態，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。

成都市新確診的一宗新冠肺炎本土病例患者所到酒吧已被封鎖。（中新社）

據成都高新公安分局通報，12月8日9時許，31歲男子趙某在未經核實的情況下，在一微信群內散布「成都衛健委：將視情況採取措施，不排除封城可能」的謠言。趙某因違反《治安管理處罰法》及防疫工作相關規定，被公安機關處以行政拘留五日的行政處罰。

成都新增的4宗確診病例和1宗無症狀感染者，均來自郫都區或與早前的郫都區個案有關連。據成都市郫都區新冠肺炎疫情防控指揮部最新消息，12月7日晚，郫都區已完成郫筒街道太平村（中風險地區），郫都區人民醫院，郫都岷山中學，沙西農貿市場，中冶中央公園小區5個風控地區的採樣工作，共採集19434例樣本，目前仍是封閉狀態。

此外，8日凌晨，郫都區疫情防控指揮部啟動郫筒街道的6個村、社區流行病學調查工作，郫筒街道設置175個核酸檢測點，唐昌鎮設置8個核酸檢測點，1100名疾控人員，5000名黨群幹部義工24小時輪崗檢測。

12月8日上午，針對成都市郫都區疫情防控工作出現的新情況，四川省委書記、省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長彭清華主持召開領導小組會議，表示要迅速進入戰時狀態，採取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。

（綜合報道）