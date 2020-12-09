俞可平卸職北大政府管理學院院長　曾發表《民主是個好東西》

內地學者俞可平，日前卸任北京大學政府管理學院院長。 俞在胡錦濤主政期間就民主政治等問題發表過許多言論，特別是2006年發表《民主是個好東西》，曾引起關注。

據澎湃新聞網12月8日報道，北京大學政府管理學院網站「學院領導」欄目顯示，此前擔任北京大學政府管理學院副院長的燕繼榮教授已出任院長一職。

資料顯示，燕繼榮，1962年生於內蒙古。1980年入學北京大學國際政治系，畢業後留校任教，一直從事政治理論方向的教學和科研工作。博士生導師，政治學系主任，北京大學公共治理研究所所長，北京大學政府管理與政治發展研究所研究員。

內地學者俞可平。（廈門大學官網）

北京大學政府管理學院成立於2001年12月，前任院長為政治學家俞可平。

俞可平，1959年7月生，浙江諸暨人，曾擔任中共中央編譯局副局長、中央編譯局比較政治與經濟研究中心主任等職。2015年擔任新組建的北京大學政治學研究中心主任、講席教授，並同時擔任北大政府管理學院院長。

俞可平，被視為胡錦濤「智囊」及中共體制內的自由派學者。他在胡主政期間曾頻頻發表民主政治等敏感言論，特別是2006年發表《民主是個好東西》，引起轟動。

2016年，俞可平的書作《偏愛學問》在中國出版。書中收錄俞可平此前發表的關於民主政治的系列文章，當中也包括「民主是個好東西」。

俞可平在書中表示，一種良好的政治制度，可以使政府享有足夠的權威，同時公民也享有充分的自由；要充分吸取人類政治文明的一切優秀成果，包括民主政治方面的優秀成果等。

在新冠肺炎爆發期間，俞可平還曾於今年4月28日刊文《新冠肺炎危機對國家治理的影響》聚焦「疫情防控與國家治理」、「疫情防控與全球治理」。

俞可平認為，從不到半年的疫情客觀後果看，「國家治理體系」面臨重大改革、國家公共權力將在一定程度內得以重構、國家治理評價標準需要進行調整、地方治理和社會治理將變得更加重要。