「天問一號」飛行約3.5億公里　預計明年2月被火星引力捕獲

中國首次火星探測任務備受外界關注。最新消息指，「天問一號」火星探測器飛行里程近3.5億公里，預計在2月份中國春節前後被火星捕獲，上述消息以「家書」口吻公布。

「天問一號」的「家書」引發網友熱議。（中國航天集團）

12月9日，中國航天科技集團「天問一號」火星探測器研製團隊，以「天問一號」的口吻寫了首封「家書」。信中稱，目前一切均好，已飛行了快3.5億公里，對地距離約9,250萬公里，對火距離約1,400萬公里，預計在農曆新年（即2021年2月）前後被火星捕獲。信中還提到中國月球探測器嫦娥五號，稱「願嫦娥五妹妹平安回家，願家人們快樂幸福地吿別這不尋常的一年。」

11月24日凌晨，「嫦娥五號」探測器在長征五號遙五運載火箭的助推下成功升空，隨後執行中國首次地外天體採樣返回任務。如採樣成功，中國將成為全球第三個實現該目標的國家。目前「嫦娥五號」工作正順利進行。

中國首次自主發射的「天問一號」火星探測器於2020年7月23日由長征五號遙四運載火箭從海南文昌航天發射場發射升空。預計飛行7個月到達火星附近，完成火星捕獲後進入環火軌道，並擇機展開着陸、巡視等火星科學探測任務，既定目標是尋找當前和過去生命的證據，並評估行星的環境。

8月2日，「天問一號」完成第一次軌道中途修正；8月28日，「天問一號」飛行里程達1億公里，距離地球1,075萬公里；9月20日，「天問一號」按計劃實施第二次中途修正控制；10月28日，「天問一號」完成第三次軌道中途修正；11月17日，「天問一號」飛行里程超過3億公里。

這是中國的第二次火星探測任務。因火星探測的難度要比月球探測更高，中國航天局的主要探測對象目前還是月球。為此中國探月工程已發射了一系列「嫦娥」探測器對月球進行探測。

在第一火星探測任務中，中國自主研發的第一顆火星探測器「螢火一號」，當時準備搭載俄羅斯的福布斯土壤號前往火星，不過在2011年11月成功發射後，俄方探測器未能成功變軌，最後墜毀於太平洋，因此並未來得及考研螢火一號探測器的性能。