新冠肺炎〡成都確診女被指常逛酒吧遭起底　登微博熱搜引激辯

四川成都市昨日（8日）新增4宗新冠肺炎確診個案和1名無症狀感染者。其中1宗個案是周一（7日）通報的確診夫婦盧某、趙某的20歲孫女趙某。 當局公布了確診患者行蹤。網民發現，趙某14日內到過多處公眾場所，涉及多間酒吧。「成都確診病例孫女」的詞條迅速登上微博熱搜榜。更有人將趙某起底，在網絡曝光其個人私隱資料。此外，還有疑似趙某在酒吧的朋友圈以及一張身著白裙的生活照亦被發布在網絡。但事實上，被曝光的相片並非趙某本人。 確診患者趙某今日（9日）在微博發文表示，自己也是受害者，「當時確實不知道奶奶確診了，如果知情肯定也不會出來」，稱希望得到理解。

成都市衛健委昨日（8日）通報，20歲的新冠肺炎確診患者趙某，近14日內，主要停留於成都市中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧裡小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等，涉及成華區和郫都區。

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趙某行蹤被公布不久之後，個人資料就遭到起底，真實姓名、身份證號碼、詳細家庭住址等就在網絡流傳開來。有網民表示，趙某的爺爺奶奶早前已經被確診為新冠肺炎，趙某此前探望陪餐就應該有防範意識，但仍不戴口罩，並在短短幾日出現在多處公眾場所，給疫情防控工作增加難度。

還有部分網民對其進行謾罵、侮辱，大肆批判其私生活。「這個年齡不好好讀書天天去酒吧也不是啥好人」、「一人之力幹翻整個成都」、「上個星期，20歲的丁真憑一己之力讓全國人民都想飛來四川。這個星期，趙某憑一己之力讓全國人民都把機票取消了」。

不過，也有許多網民表示對患者表示理解，稱患者願意公布自己的行蹤是為了幫助疫情的防控。「人家女孩子主動公布自己的行跡是幫忙的，不是為了讓你們討論人家私生活的」、「她又不知道自己感染了，一幫人嘴那麼賤不知道自己生活到底是多苦」。

央視更對此事發表了評論，央視主播海霞稱「她的個人隱私被洩露，很多網友對她的個人生活評頭論足，甚至公開謾罵。我想說的是，她對疫情的傳播該負什麼樣的責任，這需要調查認定。另外，如果她真的有責任，這也不是曝光她個人信息的理由，這事情一碼歸一碼，而且人肉曝光個人信息涉嫌違法。至於個人生活，這不該是公共話題，防疫才是」。海霞還稱，我們的敵人是病毒，不是感染病毒的人。

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成都市警方早前表示，已就趙某個人信息被洩露問題介入調查。

確診女子：工作是在酒吧營銷 希望網民可以理解

另一方面，趙某本人今日（9日）在其認證社交媒體賬號發文，表示自己之前的工作本來就是在酒吧負責氣氛和營銷，發現確診後第一時間配合調查。目前，正在醫院進行治療，隔離期間看到網絡上關於自己的流言蜚語、誹謗和謾罵，不理解為什麼被那麼多人攻擊，自己亦都是一個受害者。

趙某稱，她第一次感受到「網絡暴力」的力量，「我不太清楚是誰暴露了我的個人信息，包括我的手機號，從昨天開始一直有人給我打電話、發短信」。她認為，網絡上的謾罵和誹謗，對其今後工作和生活上會有一定影響，也對她家人造成了傷害。

趙某希望網民可以理解她，「我當時也確實是不知道我奶奶確診了，如果知情我肯定也不會出來，誰也不願意鬧成這樣。我在這裡給成都的市民道歉，給大家帶來的麻煩，打破了大家原本平靜的生活，希望大家都能配合防疫，早日戰勝疫情」。

趙某發聲後，網民紛紛表示支持與安慰，「安心治療，祝你早日康復」、「不是你的錯，流言蜚語不必介意，好好生活」、「妹妹加油，你不需要道歉，是罵你的人造謠的人太過分，加油，祝你和家人早日恢復健康」。

網傳照片另有其人 事主現身稱已報警

值得關注的是，昨日網絡流傳一張身著白裙、坐在車內的「趙某相片」，但實際上，這張相片並非趙某。相片當事人在微博闢謠稱：「什麼鬼啊，我都不是成都人，隨便拿別人照片亂傳播說我新冠，這玩笑能隨便開嗎？」相片當事人還表示，網絡上被熱傳和盜用的相片是自己藝術照。涉事照片拍攝於今年4月，地點位於三亞。

這名女子表示，自己已經就相片遭人盜用報警處理。

（綜合報道）