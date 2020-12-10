廣東陽江查扣逾120噸「洋垃圾」　涉廢舊電池衣物電子用品等

近日，廣東陽江海警局聯合陽江海關緝私分局在陽江南鵬島附近海域查獲一宗涉嫌走私固體廢物案，拘捕兩人，現場查扣涉嫌走私運輸船舶1艘，涉嫌走私固體廢物約120噸。 執法人員稱，正值疫情防控期，「洋垃圾」極可能攜帶細菌病毒，一旦非法流入市場將直接威脅人民群眾健康。

陽江查扣涉嫌走私固體廢物約120噸（點圖放大）：

陽江海警局通報指，12月2日，陽江海警局派出執法船艇對嫌疑船隻進行攔截。經檢查，嫌疑船隻上裝載有廢舊電池、廢舊衣物、廢舊電子用品等固體廢物共計120餘噸，在該批物品中還夾雜涉嫌走私的洋酒、紅酒1800餘支。

船上兩名疑犯均無法提供該船及貨物的相關證件，海警執法人員隨即對該批涉嫌走私貨物進行扣留。執法人員在執法過程中還聯繫衛生、檢疫部門，分別對疑犯進行核酸檢測和對貨物進行消毒檢驗檢疫。

執法人員表示，走私分子經常從海路走私內地禁止進口的固體廢物，即俗稱的「洋垃圾」，這些「洋垃圾」經過分揀翻新加工後流入市場。當前正值疫情防控期，「洋垃圾」極可能攜帶細菌病毒，一旦非法流入市場將直接威脅群眾健康。陽江海警局表示，將繼續嚴厲打擊海上各類違法犯罪行為，嚴防海上疫情輸入風險。

中國自2018年1月1日起開始實施「洋垃圾」禁令，即全面禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等固體廢物。

（綜合報道）