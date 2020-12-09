【新冠肺炎】中國研製滅活疫苗阿聯酋獲批上市　有效率達86%

據阿聯酋通訊社報導，當地時間周三（9日），阿聯酋衛生和預防部宣布，國藥集團中國生物（以下簡稱「國藥中生」）研製生產的新冠滅活疫苗在阿聯酋獲批上市。有數據顯示，這款中國研製生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86%。

周三（9日），阿聯酋衛生和預防部宣布對國藥集團中國生物北京生物製品研究所，研發的新冠病毒滅活疫苗在阿聯酋進行註冊。這一決定是應此前國藥中生，提出的申請而做出的回應。

據報，阿聯酋當局對國藥中生提交的三期臨床試驗數據進行了复核。這一對持有125個不同國籍的約3.1萬名志願者進行的臨床實驗顯示，這款中國生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86%，中和抗體轉陽率為99 %，能100%預防中度和重度的新冠肺炎病例。而且相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

阿聯酋通訊社表示，這款疫苗其實在今年9月就已經在該國獲得了緊急使用授權，以保護在疫情一線奮戰的醫護人員。阿聯酋官方對這一緊急使用授權進行的後續評估調查結果，與國藥中生方面提供的臨床試驗數據相似，顯示疫苗是有效和安全的。

據了解，阿聯酋副總統兼總理阿勒馬克圖姆、外交部長、衛生部長等十餘名阿聯酋官員已經接種中國的新冠疫苗。

（綜合報道）