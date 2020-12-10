新冠肺炎｜黑龍江增2宗本地個案　當地教育部門提前寒假日期

今日（10日），黑龍江省東寧市、綏芬河市各新增1宗新冠肺炎本地確診個案。黑龍江省牡丹江市、東寧市立即啟動三級應急響應，並全面開展流行病學調查、核酸檢測、環境消殺和現場管控等措施。 對此，黑龍江省多地疾控中心提醒市民，如非必要近期不要前往東寧市和綏芬河市。黑龍江省綏化市疾控中心表示，由東寧市及綏芬河市返回綏化的人員需提供7日內核酸檢測陰性報告。 另外，針對疫情形勢，黑龍江省教育部門宣布，哈爾濱市、綏化市、伊春市等多地，將幼兒園、中小學寒假時間提前至2021年元旦前後。

當局今日（10日）公布了東寧市確診個案的相關消息，40歲的確診男患者是安徽太和縣人，為一間公司職員。昨日（9日），東寧海關核酸檢測陽性，牡丹江市疾病預防控制中心核酸复核新冠病毒核酸檢測陽性。經專家診斷，綜合檢查結果，診斷為確診個案（輕型）。

黑龍江東寧增1宗本地個案，當地啟動應急響應。（網上圖片）

當局表示，目前，已追踪到的密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者均已落實集中隔離觀察和核酸檢測。已對患者居住、活動等地區和場所實施封控人員和環境核酸檢測。

當局指，將繼續做好相關人員流行病學調查溯源和核酸檢測工作，嚴格落實屬地防控責任，做好閉環管理和各項防疫工作。當局呼籲，市民做好個人防護，配合做好新冠肺炎疫情防控工作。

而根據疫情形勢，黑龍江省教育部門提出，各級教育行政部門和中小學、幼兒園要增強疫情防控意識，放假前集中開展疫情防控知識教育，引導學生做好個人防護。如出現疫情要及時報告，主動配合、自覺服從當地疫情防控部門指揮。

哈爾濱市小學、中學非畢業年級學生自2021年1月1日起放假，中學畢業年級和普通高中各年級自1月16日起放假；中等職業學校放假時間參照普通高中執行；幼兒園放假時間根據當地實際統籌安排。中小學、幼兒園開學時間為2021年3月1日。綏化市幼兒園、小學、初中非畢業年級以及職業高中學生放假時間提前至2021年元旦前。伊春市義務教育階段寒假時間為2020年12月31日至2021年2月28日，高中寒假時間為2021年1月15日至2月22日。

（綜合報道）