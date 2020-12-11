中美關係｜華裔戴琦獲提名為美貿易代表　力推美國利益被指更難纏

眾多經濟問題擺在美國總統當選人拜登（Joe Biden）面前，已持續兩年多的中美貿易戰在任內何去何從暫不明朗，但中方確定將面對一個更精通中國問題、能講流利普通話的華裔對手。

拜登或將任命華裔女性戴琦為美方貿易代表。（Getty）

美媒《華爾街日報》12月9日報道，拜登已提名眾議院籌款委員會首席貿易律師戴琦出任美國貿易代表。戴琦曾代理美國在世貿組織（WTO）對中國提起的貿易違規訴訟，她早前稱特朗普政府的對華政策僅具「防禦性」，呼籲實施「攻守兼備」的貿易政策，提升美國經濟競爭力及捍衛民主價值。

她曾在內部指出，美國可利用補貼和激勵措施來擺脱過度依賴進口中國商品。她還曾建議，美國與盟友可達成協議，互相向對方購買一定數量的防護產品，而非從中國進口。

戴琦在2019年圍繞美墨加貿易協議（USMCA）的談判中發揮了關鍵作用，最終促成3國達成協議。美國民主黨參議員、代表勞工群體的布朗（Sherrod Brown）指出，戴琦是美國貿易代表的最合格人選，她在USMCA中為確保真正改善勞工狀況起關鍵作用，「她具備處理對華問題的獨一無二條件，並知道如何與我們的盟友合作來實現美國利益」。

早前多間美國傳媒引述消息人士證實，戴琦將會主掌美國貿易代表辦公室，任命一旦獲得通過，她將成為首名擔任貿易代表的非白人女性，有關消息在參眾兩院民主黨人中受到歡迎。

據悉，45歲的戴琦父母均來自台灣，她在美國出生、成長，1990年代就讀於耶魯大學期間曾到廣州中山大學教授英語兩年，後又取得哈佛大學的法律博士學位。在擔任美國國會工作人員前，戴琦早年在華盛頓多間律師樓工作，2007年至2014年曾任職美國貿易代表辦公室，其中在最後3年，作為首席法律顧問負責中國貿易執法工作，包括代表美國在世貿組織對華興訴。

戴琦是一位很有經驗的貿易律師，擅長中國問題。（美中貿易委員會）

對於戴琦的任命，她本人和拜登的過渡團隊均未置評，中國亦尚無任何表態。中國社科院美國研究所助理研究員馬偉認為，戴琦（Katherine Tai）貿易談判經驗豐富，對於中國來說，或許會是一個更加難纏的對手。北京大學國家發展研究院副院長余淼傑指出，短期內拜登的貿易政策將延續特朗普（Donald Trump）的政策，對中美達成第二階段貿易協議感到樂觀。

台灣外交部北美司長徐佑典則回應稱，戴琦在眾議院工作期間與台灣駐美代表處有互動，還曾與駐處人員分享回台探親經歷，他強調台灣將持續與美國兩黨友人交往。