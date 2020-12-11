「崩牙駒」被指是全國政協　外交部否認：美方編造謊言又一例證

美國財政部日前公布新一輪制裁，包括制裁澳門江湖猛人「崩牙駒」（原名尹國駒）及3個與其有關的企業或組織，指該輪制裁是針對參與貪腐活動的個人與他們橫跨非洲、亞洲多個國家的網絡，並稱尹國駒是中國的全國政協委員等。 外交部發言人華春瑩周四（10日）有作出回應表示，指尹國駒根本不是中國全國或地方政協委員。

美國財政部指尹國駒為全國政協委員，並稱他控制的「世界洪門歷史文化協會」假借一帶一路的名義進行犯罪行為。華春瑩在回應記者提問時則表示，「你剛才自己說，這個人是黑幫頭目」，澄清尹國駒根本不是中國全國或地方政協委員，又形容這只能是又一例證，即美方部分人士確在編造謊言、不擇手段地攻擊抹黑中國，行為實在是令人不齒。

↓有關江湖猛人「崩牙駒」的圖片↓

據早前報道，美國財政部的聲明指尹國駒是三合會組織「14K」頭目，為其中一個在全球最大的中國有組織犯罪集團，從事販毒、非法賭博、詐騙、人口販運等一系列不法活動。美方指，14K在西太平洋島嶼國家帛琉（Palau）也從事類似違法活動。

除尹國駒外，制裁名單上也有3間企業或組織，包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會，美方表示它們皆由尹國駒擁有或控制。

財政部又稱，美方會封鎖受制裁者在美國境內的所有資產，必須報告給外國資產控制室（OFAC），受制裁者在美國擁有50%或以上權益的公司，也會遭到封鎖。美方也禁止美國人與這些受制裁者交易。

（綜合報道）