歐盟籲聯合對抗中國「戰狼外交」　外交部：污名化中國外交

歐盟駐中國大使郁白（Nicolas Chapuis）12月10日在北京舉行的一次能源論壇上表示，歐盟和美國應該統一認識，聯合對抗中國的「脅迫式外交」，對中國的「戰狼外交」說「不」。 對此，中國外交部發言人華春瑩在12月11日回應稱，「只要理性地回顧和分析一下，哪一次、哪一件是由中方首先挑釁或者威脅別國，我想就會得出公正的、客觀的結論。」

她還說，如果只是因為中國「塊頭大」，就認為中方說出事實真相、維護自身的利益和尊嚴是「脅迫」和「戰狼』」，顯然是不公平的，也是對中國外交的污名化。

華春瑩表示，一個普通公民都有權依法行使正當防衛的權利，難道中國作為一個主權國家反而不能擁有維護自身主權、安全、發展利益的權利嗎？

她指出，「歐盟本身就是多邊主義的成果，也一向以堅持多邊主義為榮。一段時間以來，歐盟也是單邊主義的受害者，一直強調要堅持戰略自主。我想在涉及到大是大非的原則性的問題上，不應該不分是非，只講立場。我們希望歐方尊重事實，站在客觀公正的立場，不搞雙重標準，真正地堅持獨立自主，堅持開放合作。」

中國外交方式多樣化（請點擊大圖瀏覽）：

此前，德國聯邦議員人權委員會11月18日舉行所謂中國人權聽證會，招致中國大使館批評。德媒引用德國綠黨反華議員鮑斯（Margarete Bause）的話說，中國實行「戰狼外交」。

華春瑩曾在12月10日回應稱，「人不犯我我不犯人，人若犯我我必犯人。為了維護中國自身正當合法權益，為了維護中國主權安全和發展，為了維護國家利益與尊嚴，為了維護國際公平與正義，就做戰狼又何妨？」對於戰狼外交的標籤，中國外交部一致認為是「中國威脅論」的又一個翻版。