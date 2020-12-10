德媒批中國「戰狼外交」　華春瑩：維護國家權益，做戰狼又何妨？

德國《每日鏡報》在12月8日以《中國的戰狼》為題，在報紙的第六版刊登文章，指責中國推行「戰狼外交」，其中版面上將簡體字的「权」錯寫成「杈」，多了一點。 中國外交部發言人華春瑩10日（周四）回應稱，「如果有些人因為中國面對毫無底線的惡意的攻擊抹黑和謾罵作出回擊，說明事實真相，就把中國外交稱作『戰狼外交』的話，那麼為了維護中國自身的正當合法權益，為了維護中國的主權安全發展利益，為了維護國家的利益尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做戰狼又何妨？」

德國《每日鏡報》的文章佔據幾乎半個版面的紅色「杈」字，相信原意應是簡體字「权」。（網上圖片）

華春瑩表示，德國媒體將簡體字的「权」錯寫成「杈」，其實低級錯誤也不奇怪，因為的確現在就有一些人，經常明明對中國一無所知，卻煞有其事地對中國進行無中生有的指責。

華春瑩稱，很想問問那些指責中國搞戰狼外交的人，不知道他們有沒有看過迪士尼動畫片《獅子王》，不知道他們怎麼評價辛巴，那個可愛的小獅子，在各種懷疑、責難、打擊當中成長和成熟起來的辛巴。大家可以回想一下，一段時間以來，中國同個別國家之間是發生了一些事情，但是這些事情當中哪一次、哪一件是由中方首先挑釁引起的？哪一次、哪一件是中方在干涉別國內政？哪一次、哪一件是中方在威脅損害其他國家的利益？

迪士尼動畫片《獅子王》的角色辛巴。（網絡圖片）

華春瑩指，無論是將病毒標籤化、疫情政治化、將中國污名化，還是濫用國家安全名義蠻橫地打壓中國企業、破壞正常的人文交流和經貿科技合作，無論是以所謂的人權民主自由為名干涉中國內部事務，還是公然違背國際關係基本準則，惡毒地攻擊中國的政治制度，甚至動輒實施單邊制裁，難道有人能擁有隨便誹謗、攻擊、抹黑、傷害中國的權利，而中方卻不能擁有說明事實真相的權利嗎？難道一個公民都有依法行使正當防衛的權利，而中國作為主權國家卻不能擁有維護自身主權、安全、發展利益和國家榮譽尊嚴的權利嗎？難道有人以莫須有的罪名對中國進行口誅筆伐時可以如狼似虎，而中方卻只能做沉默的羔羊嗎？

華春瑩又說，「我小的時候，在中國有一部非常受歡迎的電視劇叫《霍元甲》，它的主題歌裡有這麼一句歌詞，『因為畏縮與忍讓，人家驕氣日盛』。」華春瑩稱，關於「戰狼外交」的非議實際上是「中國威脅論」的又一翻版，是一些人給中國量身訂做的話語陷阱，本質就是這些人做慣了教師爺，習慣了頤指氣使，不習慣有人反駁。他們的目的就是要讓中國打不還手、罵不還口，通過給中國扣上這頂帽子，威脅和訛詐中方，讓中方放棄說出事實真相的權利。

華：中國不主動惹事，但也不怕事

華春瑩最後強調，中國不是一百年前的中國了。中國從不欺凌霸凌他人，但中國人也是有原則和骨氣的。在事關中國主權、安全、發展利益和國際公平正義等大是大非的原則問題上，中國外交必須堅決有力地回擊一切惡意挑釁，有力捍衛國家的利益與尊嚴，維護國際的公平與正義。中國始終堅持獨立自主的和平外交政策，咄咄逼人從來不是中方的外交傳統，但是卑躬屈膝也不是中國人的氣節。面對霸權霸凌，毛澤東早就講過「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」。中國不主動惹事，但也不怕事，不會被脅迫訛詐。

據早前報道，德國《每日鏡報》在12月8日以《中國的戰狼》為題，在報紙的第六版刊登文章，指責中國推行「戰狼外交」。文章提到德國聯邦議院人權委員會在11月18日舉行的「中國人權聽證會」，事後惹來中國大使館的批評。文章作者指責中國是過激反應，並引用德國綠黨一名議員的說法，稱中國外交官的舉止「更具侵略性」，反映其正推行「戰狼外交」。

（綜合報道）