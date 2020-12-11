中央政治局會議研究明年經濟工作　要求強化國家戰略科技力量

中共中央政治局周五（11日）召開會議，分析研究2021年經濟工作，聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2021年黨風廉政建設和反腐敗工作，並審議《中國共產黨地方組織選舉工作條例》。會議由中共中央總書記習近平主持。

據新華社報道，會議指出，明年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。要堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全。

同時繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局，以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。

會議要求，要扭住供給側結構性改革，同時注重需求側改革，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。

也要整體推進改革開放，強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，形成強大國內市場，夯實農業基礎，強化反壟斷和防止資本無序擴張，促進房地產市場平穩健康發展，持續改善生態環境質量。還要對全面建成小康社會進行系統評估和總結，鞏固拓展脫貧攻堅成果，做好同鄉村振興有效銜接。要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。

此外，會議同意明年1月22日至24日召開十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

（新華社）