涉港議題遭美制裁　中央政治局委員王晨：要積極參與涉外法治鬥爭

因應香港4名民主派議員被取消議員資格，美國財政部日前宣布制裁14名全國人大代表，皆為人大副委員長，包括身兼中央政治局委員的王晨，為首次有該職級人士涉港議題上榜。 身兼中國法學會會長的王晨周三（9日）在北京出席中國法學會主辦的第九屆「全國傑出青年法學家」頒獎儀式，並與青年法學家座談。期間他提到要積極參與涉外法治鬥爭，強調維護中國法律的尊嚴不容侵犯。

中國法學會主辦第九屆「全國傑出青年法學家」頒獎儀式，王晨與青年法學家座談。（中國法學會）

王晨表示，法學法律工作者要在學習研究踐行習近平法治思想上走在前、作表率，切實在全面依法治國各項工作中貫徹落實科學理論，並始終堅持黨的領導，堅持正確政治方向，堅定不移走中國特色社會主義法治道路。同時，要深入研究闡釋習近平法治思想，深刻把握其形成發展的實踐、理論及歷史邏輯，推進法學理論、法律制度和法治文化創新發展。

他又強調要緊緊圍繞經濟社會發展重大問題和民眾日益增長的法治需求，推出、培養更多高質的研究成果、法治人才，並要積極參與涉外法治鬥爭，更好運用法治方式應對挑戰、防範風險、反制打壓，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護中國法律的尊嚴不容侵犯。

▼14名人大副委員長被美國制裁▼

+ 8 + 8 + 8

（新華社）