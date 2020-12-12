習近平要求貫徹總體國家安全觀　政治安全放在首要位置

中共中央政治局在周五（11日）下午舉行集體學習會議，主題是做好國家安全工作。中共總書記習近平強調要做好新時代國家安全工作，要堅持貫徹總體國家安全觀，並就此提出10點要求。 習近平指出，要抓住和用好中國發展的重要戰略機遇期，把國家安全貫穿到工作各方面全過程，同經濟社會發展一起謀劃、一起部署，堅持系統思維，構建大安全格局，促進國際安全和世界和平，為建設社會主義現代化國家提供堅強保障。

每年4月15日都是內地的「全民國家安全教育日」。（新華社）

新華社報道，習近平指出，中共五中全會的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》首次把統籌發展和安全納入「十四五」時期中國經濟社會發展的指導思想，並列專章作出戰略部署，突出國家安全在工作大局中的重要地位，「這是由我國發展所處的歷史方位、國家安全所面臨的形勢任務決定的」。

習近平並就貫徹總體國家安全觀提出10點要求，分別是堅持中共對國家安全工作的絕對領導、堅持中國特色國家安全道路、堅持以人民安全為宗旨、堅持統籌發展和安全、堅持把政治安全放在首要位置、堅持統籌推進各領域安全、堅持把防範化解國家安全風險擺在突出位置、堅持推進國際共同安全、堅持推進國家安全體系和能力現代化、堅持加強國家安全幹部隊伍建設。

香港已經頒布實施港區國安法。（中新社）

習近平強調，中共誕生於國家內憂外患、民族危難之時，對國家安全的重要性有著刻骨銘心的認識。中華人民共和國成立以來，中共中央對發展和安全高度重視，始終把維護國家安全工作緊緊抓在手上。自中共十八大以來，中共中央加強對國家安全工作的集中統一領導，把堅持總體國家安全觀納入堅持和發展中國特色社會主義基本方略，從全局和戰略高度對國家安全作出一系列重大決策部署，強化國家安全工作頂層設計，完善各重要領域國家安全政策，健全國家安全法律法規，有效應對一系列重大風險挑戰，保持中國國家安全大局穩定。

（新華社）