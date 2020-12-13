【新冠肺炎】黑龍江綏芬河市轉入戰時狀態　交通管制控制人員出入

黑龍江綏芬河市近日新增近日新增一宗確診病例和2名無症狀感染者。該市新冠肺炎疫情防控應急指揮部上周六（12日）起立即轉入戰時狀態，調整相關管控措施，包括嚴格交通管制，控制人員出入，小區實施封閉式管理等，解除日期另行通知。

綏芬河市加強交通卡口管控，嚴格控制人員出入，需要出城人士須持24小時內核酸檢測陰性證明和所在社區（村）出具的居住證明；綏芬河戶籍和常住居民人員可以入城，其他人員一律勸返。用於運輸保障物資的貨車出入城不需相關證明，但司機須攜帶身份證，以及執行「三寶」（掃碼、測溫、戴口罩）防疫措施；當地鐵路車站暫停發送旅客，公路客運、巴士臨時停運，的士禁止出城。

綏芬河市小區實行24小時值班值守制度。（新華社）

該市小區（村屯）實施嚴格封閉式管理，只留一個出口，實行24小時值班值守制度，外來人員和車輛不得隨意進入，嚴格落實「一證三寶」制度。每戶居民每3天可憑通行證，在2小時內外出採購生活物資；外賣、速遞、超市配送等物品要放置指定區域，小區值守人員消毒後由居民自取。

嚴格執行「三不聚」（不聚會、不聚餐、不聚集），學校、幼兒園和培訓機構臨時停課，休閒娛樂場所和非保障群眾生活必需品供應的經營場所暫時停業。餐飲場所暫停堂食，可以外賣方式經營。養老機構、監管場所等重點場所實施封閉式管理。紅事暫停，白事限於5人之內，不允許召開告別儀式。賓館、公園、廣場、體育場等暫停娛樂健身活動。

市民每3天可憑通行證，在2小時內外出採購生活物資。（新華社）

超市、農貿批發市場等生活必需品經營場所要控制人員流量，通行過程和日常操作中要保持1米以距離，嚴格執行防疫「三寶」，定期進行環境消殺；發現異常人員要立即向疾控部門報告。

民營醫院、診所、社區衛生服務機構、村衛生所、牙科診所等醫療機構暫停營業。醫療衛生機構要發揮哨點作用，落實首診負責制、院長負責制，嚴防醫院感染。退燒、止咳、抗病毒3類藥品實行實名銷售登記並定期上報，發現異常人員立即向疾控部門報告。

市民排隊接受核酸檢測。（新華社）

當局提醒，市民要自覺加強自我防護、家人管理和身邊人監督。家中常備口罩、手部消毒等防疫物品，經常開窗通風、保持家居環境清潔；不進食野味，生熟分開，海鮮水產和肉蛋類食物一定要煮熟；兩人以上用餐時使用公勺、公筷。若出現發燒等症狀需及時就醫，核酸檢測期間要做到應檢盡檢、能檢盡檢。對有居家隔離人員產生的垃圾分類處理、消毒。