傳廣州海芯12吋晶圓廠停擺　中芯創辦人張汝京曾出席奠基儀式

內地晶片熱潮持續，但《芯智訊》等多間內媒近日引述業內消息指，中芯國際創辦人張汝京曾出席奠基儀式的廣州海芯半導體計劃，其新建12吋晶圓廠在動工後數月就已停擺，背後原因成謎。針對有關報道，海芯尚未作出回應。

綜合內媒報道，南沙經濟技術開發區規劃和自然資源局今年2月掛牌出讓土地使用權，要求競標者在投得土地後，建設「8英吋晶圓及晶片生產線」與「12英吋晶圓及晶片生產線」。土地最終由廣州南沙開發建設集團有限公司等4間地產開發及半導體公司聯合以7218萬元中標。

海芯集成電路公司的廠房規劃圖。（網上圖片）

由於競得者需要在南沙區註冊成立具有獨立法人資格的公司，4間公司在3月11日共同成立了廣東海芯集成電路有限公司，註冊資金10億元（人民幣，下同），並隨即被區政府列為重點建設項目計劃。一周後，海芯中國區總部及集成電路研發生產基地項目正式開工。按當時計劃要求，工廠必須在18個月內建成並投產，詎料如今不到9個月就傳出停擺，令不少內媒感到十分錯愕。

據《科技新報》披露，依廣州政府資料顯示，海芯項目計劃建立半導體整合元件製造商（IDM）產線，形成每年生產8吋晶圓42萬片、12吋晶圓8萬片及相關晶片的產能，規模相當大。主要產品將包括功率器件、MOSFET（金屬半場效晶體管）、IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）、數模混合、微機電及單晶片等，目標成為廣州的半導體重鎮。

被稱為「中國半導體教父」的張汝京，更親自參與了奠基儀式，所以當時有輿論猜測，這是張汝京的新業務，甚至傳出其將放棄青島芯恩項目的消息。不過，張汝京否認主導該計劃，表示自己只是掛名，強調海芯是由原摩托羅拉中國區總經理、現任隨銳集團聯席董事長陳永正發起。

（綜合報道）