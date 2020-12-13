上海專家研究抑鬱症新療法：向大腦植入晶片　透過電刺激反饋治療

據世界衛生組織（WHO）披露數據顯示，全球有超過3.5億人罹患抑鬱症。由於人口眾多，中國抑鬱症患者數量在5500萬人左右，僅次於印度，遠超過第三名美國。 日前，上海有專家團隊啟動一項抑鬱症新療法的研究工作，他們認為，透過向患者大腦植入晶片，通過神經信號的變化，利用電刺激反饋給予相應的刺激治療，可以將抑鬱症狀扼殺在搖籃中。

據內媒《新聞晨報》報道，12月11日，上海瑞金醫院腦機介面及神經調控中心成立儀式於瑞金醫院舉行，同時，中心啟動首個臨床腦機介面研究項目——難治性抑鬱症腦機介面神經調控治療臨床研究。

瑞金醫院功能神經外科主任孫伯民介紹，目前很多病人靠藥物來控制抑鬱症，但是藥物有一定的侷限性，有20%的患者會出現「抗藥性」，藥效也很難集聚在腦部。另一方面，過往醫生要透過抑鬱症病人自述主觀感受，才能了解病情。

他指出，如今腦機介面（Brain-Computer Interface，BCI）技術可以將晶片直接植入到抑鬱症病人身體裏。有關晶片能將大腦中的訊號通過藍牙無限傳輸到電腦中實時記錄，神經外科醫生再用人工智能技術分析出病人的問題。通過神經訊號的變化，利用電刺激反饋給予相應的刺激治療，可以將抑鬱症狀扼殺在搖籃中。

目前，該研究已通過倫理審查，正在招募18歲以上難治性抑鬱症患者接受試驗。

（新聞晨報）