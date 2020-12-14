廣西男多次強姦兩未成年親生女　更曾於妻女前犯案　判監19年

據內地裁判文書網，2017年至2019年間，廣西一名現年49歲的男子多次姦淫兩名未成年的親生女兒。其間，涉案男子的妻子甚至撞見過男子姦淫大女兒，部分親屬也知道此事，但一直未報警。 廣西陸川縣法院一審判決，被告男子犯強姦罪和猥褻兒童罪，一審被判處有期徒刑十九年。

被告吳男犯強姦罪和猥褻兒童罪，一審被判處有期徒刑十九年。（資料圖片）

內媒北青網報道指，陸川縣法院經審理查明，2017年7月至2019年3月間，被告人吳姓男子在自己家中，趁大女兒（2004年7月出生）在床上睡覺之際，對大女兒實施姦淫3次；2018年5月至2019年2月間，吳男在自己家中，趁二女兒（2005年10月出生）睡覺之際，對二女兒實施姦淫3次。

判決書顯示，大女兒在證言中稱，自己第一次被強姦後，曾告訴過母親、阿姨、外公，但其外公、外婆、阿姨僅來過三次家中警告吳男。大女兒又回憶，2018年5月份的一天中午，自己和兩個妹妹在母親的床上午休，吳男當著自己兩個妹妹的面強姦了自己，「母親回到家看見父親做這些行為，母親說要報警，父親才停手出去」。但吳男之後對大女兒的姦淫行為，持續到2019年3月。

陸川縣法院認為，被告人吳男多次姦淫二名不滿十四歲幼女，依法從重處罰。法院一審判決吳男犯強姦罪，判處有期徒刑十四年十個月，剝奪政治權利三年；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑四年五個月。決定執行判處有期徒刑十九年，剝奪政治權利三年。

（北青網）