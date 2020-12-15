黎智英被捕｜中國駐英使館：敦促擯棄殖民心態　否則必將自食其果

壹傳媒集團創辦人黎智英12月11日遭香港警方加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件於12日審理。事件引起國際社會關注，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人對港府針對民主派人士感到憂慮，英國外相藍韜文（Dominic Raab）要求香港政府停止針對他。 中國駐英國使館發言人15日（周二）表示，英方不顧中方嚴正立場，一再就涉港問題說三道四，中方已多次向英方提出嚴正交涉。英方再次就黎智英案指手劃腳，干涉香港司法和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐英國使館發言人稱，黎智英等反中亂港分子，涉嫌勾結外國或外部勢力危害中國國家安全，被依法提起訴訟。此舉為香港特區執法機構依法履職盡責，不容任何污衊和干擾。

發言人又稱，香港國安法實施近半年來，香港民眾合法權利得到保障，社會秩序逐漸恢復，經濟民生日益展現強勁生機，得到香港民眾廣泛支持和國際社會充分肯定。

發言人促英方擯棄殖民心態和雙重標準

發言人強調，《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款規定英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。所謂香港國安法違反《聯合聲明》純屬無稽之談。任何外國無權藉口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

發言人最後稱，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式乾涉。中方敦促英方迷途知返、懸崖勒馬，擯棄殖民心態和雙重標準，立即停止以任何方式插手香港事務、干涉中國內政和司法主權，否則必將自食其果。

據早前報道，約翰遜的發言人表示，英國對於港府專注向像黎智英等民主派人士採取法律行動感到非常憂慮，指英國方面已經向港府提起事件，並繼續透過高層遊說對方停止針對民主派聲音的舉動。

藍韜文指《港區國安法》違反具有國際約束力的《中英聯合聲明》，目前被用來起訴黎智英。他表示，這突顯香港政府持續攻擊香港市民的權利及自由。

（綜合報道）