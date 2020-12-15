【新冠肺炎】去公廁又怕中招？　內地專家教路戴口罩以外防疫防法

香港麗晶花園近日有多宗確診個案，均涉及同一座向單位。港大微生物學系講座教授袁國勇建議，市民在家如廁都要戴口罩，沖廁時可以加入洗潔精或梘液。 四川成都有確診者曾使用犀浦高鐵站與犀浦公交站之間的女公廁，當局要求曾使用同一公廁的人士盡快接受核酸檢測。對於疾情期間如何正確使用公廁，四川省疾病預防控制中心健康教育所所長、副主任醫師程剛指出，市民有必要提升個人防護意識，建議使用公廁時應全程戴口罩，洗手前不要觸摸眼鼻口。

程剛建議，市民應避免使用公廁；苔有需要使用公廁，應全程戴上口罩。（影片截圖）

程剛建議，市民應避免使用公廁，或減少使用公廁的次數，有需要時應全程戴上口罩，減少停留時間，不要在廁所內吸煙、咳嗽、咳痰、吐痰；使用公廁內的門把、沖廁按鈕等公共設施時，建議先墊一層紙巾。若使用坐廁，如廁後應將廁板蓋上後再沖水；如廁後要用梘液和清水洗手，或使用搓手液消毒雙手。

他指出，公廁管理工作人員應做好個人防護，戴好口罩和手套，完成工作後應及時洗手；若出現發燒、乾咳、乏力等症狀，要及時就醫。若公廁自然通風不足，要採用機械通風增加新風量。公廁內要提供足夠的洗手液。

程剛指出，工作人員應定時清潔消毒公廁。（新華社）

同時，加強公廁各項設施的檢查維修，保證管道通暢，排水口處於水封狀態，盡量使用自動感應式水龍頭；及時清理廁所內垃圾；定時清潔消毒公廁的水龍頭、扶手、門把、乾手機、沖廁按鈕等公共設施。一般情況下，公廁開放期間建議定時消毒，次數可根據人流量適當調整，清潔時可用含氯消毒液噴灑或擦拭消毒，再用清水擦拭乾淨。

程剛表示，公廁是一個人員聚集的場所，來往人員的健康狀況比較複雜，所以在特殊時期，大家在使用公共廁所時是有必要提升個人的防護意識的。

（紅星新聞）

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