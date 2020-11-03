新冠疫苗｜數十萬人接種中國疫苗皆無嚴重不良反應　遭美學者質疑

在新冠肺炎疫苗研發的競賽中，中國企業似乎成為了領跑者，但有科學家對於中國疫苗的潛在安全隱患產生質疑。

中國的三款疫苗已經在9月公開亮相，點擊大圖瀏覽：

據美國彭博社11月2日報道指，中國部分新冠肺炎疫苗在獲得全面監管批准前，已按照緊急使用項目在中國投入使用，而中國研發人員使用的標準和安全保障措施不甚明朗，引起擔憂。

報道稱，英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和美國企業強生（Johnson & Johnson）的疫苗都曾因受試者出現病症而暫停，以便調查病因。相反，中國科學技術部宣布，進入後期臨床試驗階段的疫苗，共計接種了約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報吿。

其中，中國疫苗研發的領跑者之一是中國生物技術股份有限公司，該公司說，已有數十萬人根據緊急使用項目接種了其疫苗，凸顯了中國疫苗的使用範圍之廣，且未有不良反應報吿。彭博社指，科學家們認為，數十萬年齡各異、身體條件不一的人參加試驗，發現問題是不可避免的，即便疫苗本身並沒有引發疾病。

美國華盛頓大學駐聖路易斯疫苗專家金奇（Michael Kinch）說：「生物學從根本上講就是狀況不斷的，從概率上來說，肯定會有心臟病、神經系統疾病或者其他毒性事件。」

他說：「參與人數足夠龐大後，就會看到這樣的現象，所以沒有任何不良報吿似乎有些奇怪，甚至可疑。」金奇還表示，數據「非常、非常乾淨」讓他感到擔心。

人類當前面臨新冠肺炎大流行的現實，疫苗被寄望於能徹底終結疫情。（AP）

此前，在10月20日，國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，中國科技部社會發展科技司副司長田保國介紹，已經有13個疫苗進入了臨床階段，其中滅活疫苗和腺病毒載體疫苗，兩種技術路線共4個疫苗進入了三期臨床，4個進入三期臨床實驗階段的疫苗，總體上進展順利，截至目前共計約6萬名受試者接種，未接到嚴重不良反應報吿。

他也表示，從一期到三期，中國的疫苗進行的臨床試驗進入人體接種，發生過一些輕度的不良反應，包括接種局部的疼痛、紅腫以及一過性低燒發熱等。 新冠疫苗作為全新的疫苗，在整個試驗過程中，不管是監管部門還是科研團隊，都把不良反應監測作為安全性評價的重要指標。整體上，就中國目前已經進入三期臨床實驗的幾支疫苗來說，基本上都是輕度不良反應，尚未收到嚴重不良反應的報吿，總體情況比較良好。

當天，國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉還披露，中國有一些人群在抗疫過程中成為了高風險的暴露人群，面臨着巨大的疫情感染風險。因此，在這類人群當中開展了關於疫苗的緊急使用。

至於使用規範，鄭忠偉強調，中國新冠疫苗的緊急使用嚴格按照有關規定和程序啟動，並滿足了世界衛生組織（WHO）有關規則。在獲得中國新冠疫苗緊急使用批准後，中國還和世界衛生組織駐華代表處進行了通報。

到目前為止，中國開展的新冠疫苗緊急使用過程中，所有人員還沒有嚴重不良反應的報道，部分到高風險區域去工作的人群，也沒有發生感染的報吿。