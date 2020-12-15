黎智英被捕︱外交部：英國應放下殖民心態　尊重香港政府依法辦案

英國外相藍韜文當地時間昨日（14日）表示，《港區國安法》違反具有國際約束力的《中英聯合聲明》，目前被用來起訴黎智英，凸顯中方持續攻擊香港市民的權利及自由。 在北京，外交部發言人汪文斌在今日（15日）舉行的例行記者會上回應指，中國政府治理香港依據的是中國的憲法和香港基本法，與《中英聯合聲明》無關，該聲明與英國有關的權利和義務，隨著香港回歸均已履行完畢。

汪文斌指，香港特區政府已經就有關的案件表明了立場，中國是法治國家，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，只有守法與違法之分，沒有政見、親疏之別。

汪文斌稱，在英國對香港長達150多年的殖民統治當中，歷任港督都是由英國委任的，香港沒有民主，港人也從未享有真正的自由。英國政府1976年批准《公民權利和政治權利國際公約》時，通過保留方式，公約關於定期選舉的規定不在香港適用，港英時期的公安條例和社團條例，對集會、遊行、結社加以嚴格的限制。英方現在打著所謂民主自由的幌子干預香港事務，破壞香港的法治，這是殖民者操弄雙重標準，為他國添亂添堵的慣用伎倆。香港回歸後，香港居民才享有前所未有的民主權利和廣泛的自由。

汪文斌強調，英國對香港沒有任何的監督權和所謂的道義責任。英方應該做的是放下殖民心態，摒棄雙重標準，切實尊重香港特區政府和司法部門依法履職辦案，尊重廣大香港市民享有穩定的社會秩序和正常生活的願望，尊重香港是中國一個特別行政區的事實，尊重不干涉他國內政這一國際關係的基本準則。

（綜合報道）