長征五號火箭搭載「嫦娥五號」升空　中國首次嘗試攜月球樣本返回

長征五號遙五運載火箭今日（24日）凌晨4時30分搭載「嫦娥五號」探測器在海南文昌航天發射場順利升空，這是長征五號系列運載火箭的第二次應用性發射，將運送探月工程「嫦娥五號」探測器至地月轉移軌道，進行中國首次地外天體採樣返回任務。 今次長征五號遙五火箭發射窗口時間，是在綜合考慮地月位置關係等因素基礎上，經過軌道設計選擇出的最佳發射時間。

11月24日，長征五號遙五運載火箭在文昌航天發射場點火升空，將運送嫦娥五號探測器至地月轉移軌道。（新華社）

長征五號遙五運載火箭發射升空後，先後實施了助推器分離、整流罩分離、一二級分離以及器箭分離等四次分離。嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、着陸器、上升器四部分組成。在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，着陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，軌道器攜帶返回器留軌運行，着陸器承載上升器擇機實施月球正面預選區域軟著陸，按計劃開展月面自動採樣等後續工作。

據悉，嫦娥五號任務計劃實現三大工程目標：一是突破窄窗口多軌道裝訂發射、月面自動採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、月球樣品儲存等關鍵技術；二是實現中國首次地外天體自動採樣返回；三是完善探月工程體系，為未來開展載人登月與深空探測積累人才、技術和物質基礎。

嫦娥五號任務的科學目標主要是開展着陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；對月球樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤的結構、物理特性、物質組成，深化月球成因和演化歷史的研究。