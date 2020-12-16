湖畔大學雲南分校建設疑遇阻　因規劃調整停止招標

原阿里巴巴集團董事局主席馬雲在內的9位企業家和學者所創辦的湖畔大學於8月25日正式確定在雲南昆明設立分校。不過，最新消息稱，該分校因規劃調整停止招標。

12月10日，雲南昆明西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處（簡稱綜合協調處）發佈公吿稱，因片區控規編制範圍調整，終止西山區白魚口片區控制性詳細規劃項目。

據12月1日曝光的湖畔大學雲南分校相關招標信息，該分校項目涉及的規劃範圍為白魚口彩雲灣片區。

但在招標信息發佈3天后，項目規劃範圍被修改為白魚口片區，總面積約1,281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。

湖畔大學創立於2015年，位於浙江杭州，由馬雲、柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年度營收超過3,000萬元人民幣以及企業納稅3年以上等。學員入學時的平均年齡為38歲，平均創業年限超過11年。

10月22日，馬雲曾透露，該校自創立以來共有11,788名學生報名，但只錄取了254個學生，錄取率只有2%，比哈佛大學、史丹佛大學還要難得多。

馬雲表示，湖畔大學的使命是「發現並訓練具有企業家精神的創業者」，在過去5年的探索嘗試中，該校已形成獨一無二的文化，「世界上再也找不到一個這樣的學校」。

而在此前的8月25日，湖畔大學正式確定在雲南昆明設立分校。當天，昆明市政府與浙江湖畔大學創業研究中心簽署了關於湖畔大學雲南分校項目合作框架協議。