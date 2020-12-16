鴻蒙2.0手機開發者版發布　華為自研設備明年悉數升級

華為周三（16日）在北京舉辦華為開發者日暨HarmonyOS 2.0手機開發者Beta版發布活動，即日起開發者可訪問華為開發者聯盟官網申請獲取升級。華為方面表示，這標誌着HarmonyOS生態發展的又一重要里程碑。

華為面向手機開發者開放完整的HarmonyOS 2.0系統能力、豐富的API（應用開發接口）及強大的開發工具DevEco Studio等技術裝備。而首批支持設備有華為P40、P40Pro、Mate 30、Mate30 Pro、MatePad Pro等。

據華為介紹，HarmonyOS作為萬物互聯時代的操作系統，通過分佈式技術讓多個物理上相互分離的設備融合成「超級終端」，為消費者帶來智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂等不同場景的全新生活體驗。

HarmonyOS可透過手機、手錶的協同，令網約車車牌、車輛位置等會在手錶上實時同步。（網上圖片）

例如HarmonyOS可透過手機、手錶的協同，令車牌、車輛位置等會在手錶上實時同步，讓用戶等待網約車期間不必頻密地以手機查看車輛動態，出行體驗獲得優化。網購體驗方面，朋友之間可通過暢連共享屏幕隨時討論心儀商品，更可共享購物車拼單湊滿減，各自生成訂單並結算付款，無需再互相轉賬。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄稱，劃時代的HarmonyOS重構了人、設備、場景之間的關係，未來由用戶所處的場景定義設備的形態，而不再是由產品限制用戶的使用場景。

發布會現場。（新浪新聞）

此外，華為向參與HarmonyOS生態建設的開發者提供包括開發者支持團隊、培訓課程、開發文檔、開發者社區等在內全方位支持。目前已有京東、銀聯、優酷、科大訊飛等120多家知名應用廠商開始基於HarmonyOS進行開發。

據華為消費者業務軟件部副總裁楊海松介紹，參與鴻蒙開發項目的開發者數量截至周三已逾10萬，硬件方面的合作夥伴由5家增至10家，預計年底將有40+的SKU 搭載鴻蒙HarmonyOS的產品上市。他又指，按現時進度，明年所有華為自研設備都升級鴻蒙系統，消費者不需購買新的設備，華為明年亦將發布基於鴻蒙系統的智能手機。

（綜合報道）