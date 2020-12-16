遭美國指控竊取商業秘密賣到中國　美籍華裔夫婦認罪

經過一年多的調查和傳訊，美司法部日前表示，美籍華裔夫婦對向中國出售醫學商業秘密的指控認罪。

圖為美國司法部。（路透社）

綜合外媒12月16日報道，美國司法部日前發布公吿指，當地時間12月11日，曾在美國俄亥俄州哥倫布市國家兒童醫院做研究的華裔男子周宇（音譯，Yu Zhou ）及其妻子陳莉（音譯，Li Chen ）對竊取有關醫學商業機密並從中謀利認罪。

司法部的公吿稱，周和陳的認罪協議表明，兩人密謀竊取了商業秘密，並販售其中一項商業秘密，製作了「隔離包」而獲利。

報道稱，周宇在國家兒童醫院的研究包括一種新型的隔離方法，也就是將外泌體從一滴血液中分離出來。這種方法對周的實驗室研究非常重要，因為壞死性小腸結腸炎主要是在早產兒身上發現的一種狀況，而只能從嬰兒身上汲取少量的體液。周宇已承認在中國成立了一家公司以販售「隔離包」，從中國政府如外國專家事務管理局和中國國家自然科學基金會獲取利益。

據悉，周宇和陳莉2019年7月在加利福尼亞州被捕。陳莉於2020年7月認罪，承認合謀竊取商業機密和電信欺詐。這對夫婦被捕時，有反對人士稱美國此舉是「紅色恐慌」，將嚇走那些使美國經濟受益的華人精英研究人員。

隨着中美兩國關係日益緊張，美國對華裔科學家的審查力度不斷加大。6月12日，美國國立衛生研究院（NIH）發布了一份關於「外國知識產權盜竊成果」的文件。

文件顯示，NIH和美國聯邦調查局（FBI）自2018年起聯合啟動了針對生物醫學領域研究人員與中國關係的調查。其中399人被列入懷疑名單，251人被定性為有問題，72人被查，面臨可能的開除、驅逐出境或被終身禁止得到研究資助。

對此，中國曾做出回應表示，國際合作是科技發展的必然要求，人文交流是無法阻擋的時代潮流。中美人文交流符合兩國的根本利益，敦促美國停止相關限制和打壓措施。