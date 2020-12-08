歐盟前外交官被誣「中國間諜」　外交部：類似冤假錯案很多

歐盟前外交官格哈爾德．薩巴蒂爾（Gerhard Sabathil），今年初被德國聯邦檢察院誣衊為「中國間諜」。中國外交部周二（8日）回應稱，「類似冤假錯案很多」，希望有關方面明辨是非，不要被某些勢力脅迫。

外交部發言人華春瑩表示，並非首次出現與薩巴蒂爾相同的遭遇，也可能不會是最後一次。類似冤假錯案很多，反映出的問題很深刻。希望有關方面明辨是非，不要被某些勢力脅迫、帶節奏，堅持以事實為依據，維護公道和正義。

德國《圖片報》周一（7日）報道，薩巴蒂爾與另外2名德國公民，今年1月被德國聯邦檢察院調查，被指控「為中國情報機構提供情報和招募人員」，薩巴蒂爾被稱「從中國方面獲得了7萬歐元報酬」。

因歐盟前外交官被德國指控「中國間諜」，中德關係備受外界關注。（Reuters）

惟經過11個月的「周密調查」後，德國聯邦檢察院上月宣布撤銷對3人的指控。薩巴蒂爾本月初接受英國《金融時報》訪問時，批評德國政府「草率、愚蠢、無知」，又稱調查摧毀其私人生活、名譽，甚至生計，更表示所謂的指控是「對中國的新恐懼的產物」、「嫉妒導致恐懼」。他計劃向德國政府提起訴訟，要求上百萬歐元賠償。

另據德國《法蘭克福匯報》報道，薩巴蒂爾懷疑，所謂「中國間諜案」背後有美國情報部門搞鬼。他認為，由於中國通訊設備商華為是自己的客戶，所以他才被美國情報部門「舉報」到了德國。

66歲的薩巴蒂爾擁有德國國籍，曾是歐盟資深的外交官，曾任歐盟駐韓國、挪威和德國大使，以及擔任歐盟外交部門東亞和太平洋事務處處長，直至2017年辭去歐盟事務工作。