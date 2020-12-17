工信部：中國建成全球最大5G網絡　2029年左右將開始引入6G

國家工信部副部長劉烈宏周二（15日）在「2021中國信通院ICT+深度觀察報告會」上表示，中國已建成全球最大5G網絡，累計建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個。 工信部直屬的科研事業單位中國信息通訊研究院（信通院）副院長余曉暉表示，中國將於2029年左右開始引入6G。

對於此前熱議的2021年中國將建100萬個5G基站的傳聞，中国信息通信研究院院長劉多在會上表示，工信部正在會同相關營運商制定明年計劃，「具體數據目前也沒有出台。5G網絡建設是按照適度超前的原則穩步推進，緊貼不同場景的需求，客觀分析、按需建設。」

工信部副部長劉烈宏表示，中國已建成全球最大5G網絡。

信通院副院長余曉暉表示，按照網絡發展的傳統規律看，2020至2024年是5G網絡規模建設期，2025至2028年將是完善期，2029年左右開始引入6G；與傳統網絡不同，5G網絡將有很大部分用於行業專網。

據信通院統計，5G的消費類應用逐漸成熟，新型娛樂和遊戲成為關注重點。截至11月底，全球5G終端已有519款，預計2025年將累計超過3200款，其中，5G手機終端累計可達1200款以上。

工業互聯網是5G最大的應用之一。信通院技術與標準研究所副所長曹薊光認為，5G與工業深度融合需要通過5G模組，「沒有模組，5G只能通過小站的形式在車間裏應用；有了5G工業模組後，與5G的終端可以結合，能夠賦能工業領域的各個環節，推動工業領域的根本性變革。」據悉，目前中國有10多間企業正在研發生產5G的工業模組，大部分採用的是高通和華為海思的5G基帶晶片。

（第一財經）