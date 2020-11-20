【5G時代】華為董事長：5G將是2030年前最主要通訊方式

5G的出現被認為即將開啟新時代，世界各國也在5G領域明爭暗鬥，爭取成為全球技術領導者。中國科技巨頭華為董事長梁華稱，5G將是未來10年最主要的通訊方式和技術。

華為5G在國際市場屢遭打壓，多個國家認為5G技術涉及國家安全風險。（AP）

11月20日，在2020中國移動全球合作伙伴大會上，華為公司董事長梁華指出，今年是中國5G商用的第一年，5G正在創造新的經濟價值，整個數字經濟發展蓬勃。他預計，5G將是2030年前最主要的通訊方式、通訊技術。

梁華表示，5G網絡的投入一定會帶來未來新的機會，隨着5G雲、AI等數字技術的融合，構建萬物互聯的世界已經成為不可逆轉的趨勢。

他預計，新的網絡特性促發新的業務需求，帶來新的創新的業態，激發更多的網絡需求和建設，使得5G產業發展形成正循環激勵。未來10年將是5G高速發展的黃金時期。整個產業鏈需要堅定信心，利用好5G網絡，共享共建產業價值。

對於5G技術如何開啟新時代，將會給人類帶來何等變化，外界並不清楚。不過據英媒BBC報道認為，5G是「電信界的世界盃」。報道指出，儘管5G尚未正式被定義為一種標準，但可以肯定，屆時用手機下載高清（HD）電影只需幾秒，無人駕駛汽車在行駛時可以將大量數據傳輸至控制中心及彼此。報道稱，世界多個公司和政府已經將其視作實現高速無線連接的變革性技術。

相比於外界的模糊定義與猜測，中國已經開始利用5G輸出建設並獲益。官媒《新華社》11月5日報道，今年4月，中國電信巨頭移動聯手華為在珠穆朗瑪峰建設並實現峰頂5G全覆蓋。在中國疫情防控一線，5G智能機器人、5G無人防疫車、5G熱力成像測温系統、5G高清直播等應用發揮關鍵作用。

據中國信通院監測，截至今年5月，中國在實際場景中落地的5G應用已有484項。從細分行業來看，智慧醫療、新聞媒體、智慧城市、車聯網和工業互聯網等領域已經實現了5G的率先落地。

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華為5G在尋求海外拓展的道路上卻屢遭挫折，尤其是來自美國的封殺，而在美國呼籲下目前包括加拿大、澳洲、新西蘭在內的多個國家已經禁用華為5G。

對此，華為公司創辦人任正非此前在接受採訪時稱，「美國的壓力並不會壓垮華為，因為這世界離不開我們，即使他們說服了更多的國家暫時不用我們，我們也可以收縮，變小一點。」而華為副董事長胡厚崑也曾對5G海外建設受阻回應表示，政治上的干擾對技術進步沒有任何幫助。

壓力之下，華為持續進軍海外市場。據不完全統計，目前華為已拿下全球52個5G商業合同，覆蓋30個國家，其中20個來自歐洲，同時，華為已向全球發佈了約15萬個5G基站。

然而，對於5G是否會發揮巨大作用，外界仍有諸多質疑。國際諮詢公司麥肯錫對業內意向調查結果顯示，5G依然被認為是極為重要的前沿技術，但這項技術尚未在很多場景落地。業界對5G的態度相對謹慎，也正觀望5G技術帶來的經濟收益。在一些運營商看來，相比於其經濟價值，5G技術可能存在巨大的潛在風險。

亦有專家認為，目前5G發展仍處於導入期，尚未出現「殺手級」的核心應用，容易導致運營費用高、成本回收難等問題。