兩大記者組織批中國限制新聞自由　外交部：有關組織「無中生有」

世界兩大記者組織「保護記者委員會」和「無國界記者」相繼發布年度報告，指中國逮捕、監禁記者人數連續兩年居首，外國記者在中國活動風險增高。 對於外界批評中國新聞自由度，中國外交部16日回應稱，中國充分發揮新聞媒體和公民的輿論監督作用，「有關非政府組織的言論純屬無中生有」。

當地時間12月17日，總部位於美國的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）發表年度全球調查報吿指，截至2020年12月1日，全球至少有274名記者因履行工作職責而被監禁，中國連續第二年成為全球關押記者最多的國家，有47名記者被監禁，而外籍記者在中國風險增加。

2020年8月，服務於CGTN的澳籍記者成蕾（Cheng Lei）在華被拘↓↓↓

報吿特別提到在央視頻道（CGTV）工作的澳洲籍記者成蕾（Cheng Lei），她因被控從事危害中國國家安全的犯罪活動於8月被捕。

45歲的成蕾出生於中國，10歲隨父母移居澳洲，曾經在央視英文頻道工作，其後成為美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的駐華記者。2013年再加入央視對外的中國環球電視網，主持《全球財經》節目。

此外，報告提到不久前被捕的美國彭博社中國記者范若伊（Haze Fan），范早前被控「涉嫌參與危害國家安全活動」被捕。

對於范若伊被捕，外交部發言人汪文斌表示，中國公民范某涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施。目前此案正在依法偵辦過程中，範某的各項合法權益均得到充分保障。

被控從事危害國家安全的犯罪活動，范若伊在華被拘↓↓↓

歐盟早前曾就記者被捕發表聲明，「因報道活動而被逮捕與拘留的人士應立即被釋放」，對此，汪文斌回應稱，「我們敦促歐方切實尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。」

另據法國「無國界記者」（Reporters Without Borders）12月11日發布的報吿，中國、埃及、沙特阿拉伯、越南和敘利亞連續兩年排在抓捕記者最多國家的前5名。報吿指，在近一年中，中國拘捕了117名記者，佔總數的三分之一。

對於外界批評中國新聞自由度，汪文斌回應表示，中國政府依法保護公民的言論自由，充分發揮新聞媒體和公民的輿論監督作用。「有關非政府組織的言論純屬無中生有」。