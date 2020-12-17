商務部副部長俞建華：望荷蘭在華為5G、光刻機等問題上持公平立場

商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華16日下午與荷蘭方面舉行會議。俞建華表示，希望荷蘭在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

據商務部網站12月16日消息，當日下午，俞建華與荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格（Sigrid Kaag）以視像形式召開中荷經貿混委會第17次會議。

在會議上，俞建華表示，中方願在服務貿易、電子商務等領域擴大合作，同時希望荷方在華為5G、極紫外光（EUV）光刻機等問題上秉持公平立場。中方將與荷方密切合作，落實好兩國領導人共識，推動雙邊經貿合作再上一個新台階。

卡格隨後表示，願與中方一道加強多邊領域合作。

俞建華所提到的EUV光刻機是光刻機在發展過程中的第五代產品，由於採用了極紫外線，它的最小工業節點到了22納米（nm）至7納米，可以說是世界上最先進的光刻機設備。

荷蘭ASML公司雖然此前在參加第三屆中國國際進口博覽會時表示，對中國出口集成電路光刻機持開放態度。

據悉，中芯國際於2018年自ASML購買了一台價值約1.2億美元的EUV光刻機，但這筆交易遲遲未完成。有消息稱，原因是美國官員與荷蘭官員進行了至少四次會晤，討論可否直接封殺這筆交易。