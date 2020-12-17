習近平簽署發布《軍隊計量條例》

《解放軍報》報導，12月17日，習近平日前簽署命令，發布新修訂的《軍隊計量條例》，自2021年1月1日起施行。

《條例》要求「深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，按照軍委管總、戰區主戰、軍種主建的總原則，着眼聯合作戰計量保障要求，立足軍隊計量建設和保障特點規律，繼承成熟經驗做法，吸納實踐探索成果，構建整體優化、協同高效的軍隊計量管理體系、技術體系和監督制度體系，規範軍隊計量建設各方面全過程工作運行。」

解放軍近年來進行了多項改革。（資料圖片/新華社）

《條例》共9章44條，明確軍隊計量工作的主要任務、基本原則、管理分工等，優化運行機制，保證軍隊計量工作在新體制下順利開展。健全軍隊計量技術機構、計量標準、計量檢定人員、計量技術規範的建設管理，規範軍隊採購地方計量服務，全面重塑軍隊計量技術體系。規範軍隊計量保障組織實施方式方法，規定計量周期檢定、保障目錄、保障模式，明確監督管理要求，構建覆蓋軍隊計量各層次各領域的監督管理模式，提高部隊備戰打仗計量保障能力。

對於北京一段時間以來密集加強軍隊建設的舉動，有分析指，隨着中美較量深化，且台海、南海問題日益尖鋭，中國面臨的軍事壓力與日俱增，為此，解放軍有必要適應新時期的軍事鬥爭特點，為應對未來可能的戰事未雨綢繆。