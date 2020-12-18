中歐投資協定進入最後階段　外交部：相向而行就能實現談判目標

對於中歐投資協定談判能否如期在2020年完成一事，中國外交部發言人汪文斌周五（18日）表示，今年以來中歐雙方克服疫情的影響，共舉行了10輪關於中歐投資協定的談判，取得重要進展。目前談判已進入最後階段，相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能實現雙方領導人確定的談判目標。

2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京參加與歐盟、德國領導人的視頻會晤。（新華社）

此前，中國商務部發言人高峰在17日的商務部新聞發布會上公布中歐投資協定談判最新進展，稱中歐第35輪投資協定談判取得了重要進展。高峰透露，12月6日至12月11日，中歐雙方舉行了第35輪投資協定談判。雙方聚焦文本和清單遺留問題進行了磋商，取得了重要進展。雙方團隊將為實現雙方領導人確定的談判目標繼續努力。

另據《南華早報》報道，消息人士17日透露，歐盟已「原則上」同意與中國達成中歐投資協定，這將是北京在面臨與美國關係破裂的背景下取得的一場重大勝利。

中歐峰會視頻會議9月份舉行，就簽署雙邊投資協定等問題進行了討論（點擊查看大圖）：

消息人士透露，中國同意向歐盟企業開放多個領域的市場，在金融服務、製造業和房地產等領域做出了讓步。作為回報，中國獲得了歐盟同意向中國投資開放可再生能源領域的條款，這一條款遭到了波蘭和立陶宛等東歐成員國的反對。

消息人士說，總的來說，歐盟談判代表已經實現了歐盟7年來一直要求中國實現的目標，「中國確實做出了重大讓步」「這就是為什麼歐盟委員會原則上做出政治決定，與中國結束協議談判。」

據悉，中歐雙方分別在10月下旬、11月中旬、12月上旬開展了第33、34、35輪投資協定談判。中歐雙方正在按照領導人確認的年內完成中歐投資協定談判的共識，透過持續密集的談判，加快推進談判程序，取得積極成效。

中國和歐盟（EU）於2013年決定簽署雙邊投資協定，隨後開始了協商。2019年，雙方共同設定了2020年達成協議的目標。