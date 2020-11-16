武警女兵全身放滿蚯蚓練「人槍合一」　網民嘆：值得我託付終身

央視近日發布武警的訓練影片，顯示兩名武警特戰女兵為了進行抗干擾訓練，全身放滿了蚯蚓。影片播出後，在網上引起熱議。

兩名女兵進行訓練時全身放滿蚯蚓（點圖放大）：

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央視欄目《軍事紀實》12日發布的影片顯示，兩名特戰女兵進行抗干擾訓練，其中一名女兵跪在地上當做狙擊槍基底，另一名女兵則進行瞄準射擊，兩人都必須保持定力，讓姿勢不變。引人注目的是，訓練時兩人手上、耳朵上、狙擊槍上爬滿了蚯蚓。

長官更在槍上疊放了多個空彈殼，只要子彈掉下一個，訓練就要延長1分鐘時間。兩名女兵原本10分鐘的訓練，經過調整狀態，最後經過18分鐘，才達成「人槍合一」。節目聲稱，狙擊手身為戰場幽靈，「不僅要有隱蔽殺敵的本領，還要具備在惡劣戰場環境中悄然潛伏的能力」。

其中一名女兵坦言，訓練當下已經感受不到腳的存在了，撐住身體的手肘，一開始是痛，後來沒有感覺了。

這段「蟲蟲訓練法」引發外界討論，不少網民稱讚女兵英勇；但也有人看後稱「各種作秀」、「這種訓練真的有用嗎？」

網民熱議：

「真的是霸氣，我一男孩子都受不了。而且我對這樣的女生很動心，甚至都想軍婚了。她們那樣霸氣，值得我託付終身，一定會保護好我。」

「我的天哪！我的雞皮疙瘩！女兵真牛！」

「蟲蟲爬到耳朵，鼻子裡沒事嗎？」

「厲害，我想想就覺得害怕。」

「是我的話，估計當場去世，最怕軟體動物了。」

（綜合報道）