王毅：美國試圖改造甚至顛覆中國　是不可能完成的任務

中美關係持續緊張之際，國務委員兼外長王毅昨日（18日）晚在北京與美國亞洲協會舉行視像交流，提到美國若試圖把對華政策定位在改造甚至顛覆中國，是不可能完成的任務；中國始終希望與美國朝著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，建立以協調、合作、穩定為基調的關係，並為此付出了真誠努力。

王毅與美國亞洲協會舉行視像交流。（外交部網站）

王毅表示，中美領導人之所以能在40多年前實現跨越太平洋的握手，最根本的一條就是雙方意識到應當相互尊重、求同存異。兩國打交道並非為把對方改造成自己，更不是為把對方打倒，而是為尋求並擴大共同利益。他強調不論中國或美國的制度，都是各自人民作出的選擇，深深根植於雙方的歷史傳統和文化基因。美國的執政者若試圖改造甚至顛覆中國，那不僅是不可能完成的任務，而且會撞上南牆。

王毅續指，中方尊重美方在亞太地區的傳統影響和現實利益，美方在區內有盟友，中國也有夥伴，雙方都是亞太大家庭的一員，完全可以擁有共同的「朋友圈」。亞太地區許多問題需要中美合作解決，區內國家也不希望被迫選邊站隊。因此，他希望美方不以對抗性思路看待中方在區內的影響，不以軍事性方式對中國的正當權益進行挑釁。中方願同美方探討在區內進行良性互動、建立相互信任的行為準則。

王毅指中美都是亞太大家庭的一員，完全可以擁有共同的「朋友圈」。（外交部網站）

王毅進一步指出，中方遺憾每天看到的、聽到的幾乎都是美國高官攻擊指責中國，且無任何真憑實據，只是一種不負責任的有罪推定，甚至是一種情緒化的宣洩。他認為出現這種狀況，根源在於美方一些政客在涉華問題上作出了一系列戰略誤判，首先是無視中美存在廣泛共同利益和巨大合作空間，從戰略認知上將中國列為主要競爭者，甚至視中國為威脅，因不惜發動「全政府戰略」，集中幾乎所有資源來打壓中國。他認為這是犯了方向性錯誤，強調中方無論過去或將來都不是威脅。

然後，美方從意識形態偏見出發，攻擊和抹黑中國共產黨。王毅指，中共是中國憲法確定的中國領導力量，與中國民眾血肉相連、命運與共，攻擊中共等於是攻擊14億中國人，注定只會失敗。再者，美方期待通過極限施壓迫使中方屈服，但王毅強調中國歷史上曾遭受過列強的欺凌，但這一屈辱的時代早已一去不復返了，美方的強權邏輯只會激起中國人民更加堅定的回擊。

最後，美方在國際上搞反華同盟。但王毅指出現時全球化時代下，各國利害相關，絕大多數國家都不願被迫選邊站隊，更不願被綁上與中國對抗的戰車。他強調事實將繼續證明若無視中美建交40多年來取得的合作成果，無視兩國有識之士當中付出的多年心血，無視國際社會期待兩國和平共處的真誠願望，那是不得人心且不可持續的。

（外交部網站）