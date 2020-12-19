新冠肺炎｜衛健委：中國有疫苗已獲三期臨床試驗中期所需病例數

國務院聯防聯控機制周六（19日）召開新聞發布會，紹了新冠病毒疫苗接種工作。國家衛健委表示，中國有新冠疫苗已經獲得三期臨床試驗中期需要的病例數。 而對於早前有披露指疫苗價格為200元（人民幣，下同）每針，國家衛健委回應稱，疫苗上市後會形成相應價格機制。

鄭忠偉表示，進度較快的疫苗已經獲得了三期臨床試驗中期需要的病例數。（國新網）

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，國藥中生的兩款滅活疫苗、科興中維的滅活疫苗，是全世界最早開展三期臨床試驗的新冠疫苗。目前，進度較快的疫苗已經獲得了三期臨床試驗中期需要的病例數，並已經在滾動（實時）向國家藥監局提供相關材料。

鄭忠偉稱，數據揭盲後會及時向社會公布。若達到相應的標準，國家藥監部門將會批准附條件上市或者上市，屆時疫苗會更快地普及，更快地提高產量。

對於此前有披露稱新冠疫苗在部分地區的定價為每針200元。鄭忠偉說，疫苗的價格以企業為主體，但亦有原則必須要遵循。第一，依照公共產品屬性的原則，最終定價的依據就是成本。而且，疫苗價格還要隨著生產規模和使用規模擴大而變化，隨著疫苗批准附條件上市以後，會形成相應的價格機制。

（綜合報道）