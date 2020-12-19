【新冠肺炎】內地將為重點人群優先接種疫苗　料保護期達半年以上

今日（19日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會會，介紹了新冠病毒疫苗接種工作。國家衛健委在者會上指出，將先對重點人群展開疫苗接種。 對於疫苗的保護期，國家衛健委就認為半年以上是不成問題。

國家衛健委副主任曾益新表示，內地「外防輸入、內防反彈」的壓力較大，外防輸入不僅要防止通過感染的人引發疫情，還要防止物流帶來病毒，最近就有幾宗個案可能與進口冷鏈物流有關。國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼其後稱，因此，在冬春季節到來之際，內地將分兩個步驟對部分重點人群開展新冠疫苗接種工作。

第一步，重點人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員，盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例發生和內地疫情爆發的風險。第二步，隨著疫苗獲批上市或產量逐步提高，將會有更多的疫苗投入使用，將全面、有序展開對涉及數億的老年人和有基礎疾病的高危人群，以及普通人群的接種工作，逐步構築起人群的免疫屏障，來阻斷新冠病毒在內地的傳播。

國家衛健委還表示，各地衛生行政部門或疾控機構將及時公布接種的地點和時間，也會根據接種需求考慮設立臨時接種點或上門服務，所有接種點都會提供接種新冠疫苗的憑證。

被問及疫苗有效期等相關問題時，曾益新就提到，因為新冠病毒出現時間未夠一年，對於疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但是今年3月，中國一些疫苗啟動I、II期臨床試驗。此外，醫療機構對康復病人隨訪，發現最長10個月後仍有抗體。這些證據均顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的，但能不能保證5年、10年甚至終身免疫就不能下結論，「對於新冠疫苗，樂觀估計，不用半年、一年就接種一次。」

（綜合報道）