【新冠肺炎】北京慶豐包子舖2員工確診　附近10多間商舖關門停業

根據北京市衛健委疫情通報，北京周五（18日）新增2宗境外輸入確診病例關聯病例。這2名患者為朝陽區慶豐包子舖（酒仙橋店）員工，均為境外輸入病例密切接觸者。 據內媒報道，涉事包子舖附近的10多間商舖被貼上封條，目前已關門停業，門外也拉起警戒線。

一名男子在漢庭酒店入住期間確診，酒店樓下的慶豐包子舖也有兩名員工中招。（網絡圖片）

報道指，一名27歲的吉林籍男子11月28日從香港乘坐香港航空HX336航班到達北京首都機場，入境時核酸檢測結果為陰性，其後他被送至集中隔離酒店，隔離期間核酸檢測結果均為陰性。

及至12月12日，該名男子集中隔離結束，但仍需7天健康觀察，他其後入住朝陽區漢庭酒店，12月13日出現症狀，12月14日前往發熱門診就診，新冠病毒核酸檢測結果為陽性。據悉，該名男子所在的漢庭酒店樓下緊鄰慶豐包子舖。男子的密切接觸者多達177人，最新確診2人是慶豐包子舖的員工。

而涉事的漢庭酒店工作人員表示，該酒店目前入住客人的均為疫情隔離人員，隔離期間不允許到樓下包子舖用餐，也不允許到周圍足療店等場所消費。

北京市朝陽區政府副區長朱晟在防疫發布會上呼籲，12月12日中午12時至14日中午18時，在慶豐包子舖用餐者主動與朝陽區疾控中心聯繫。朝陽疾控的工作人員透露，目前正在根據微信、支付寶等大數據的方式尋找在那一時間段在店舖裡就餐的人，同時也在等著用現金或者其他方式的人來主動聯繫。

據悉，涉事的漢庭酒店和慶豐包子舖都已經封閉，門口拉起警戒線，並豎起「無關人員不得入內」的警告牌，工作人員在門外執勤。此外，兩間店舖往南沿街10多間商舖，包括多間餐飲店也已經關門，門口貼上封條並拉起警戒線。

目前漢庭酒店及其樓下的商舖已被劃定為中風險地區，北京市其他區域風險等級不變。