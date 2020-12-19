中財辦解讀「強化反壟斷」：互聯網平台企業無序擴張問題日益突顯

中央經濟工作會議周三至周五（16日至18日）舉行，部署了2021年經濟工作。會議提出八大重點任務，包括強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題等。 中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，於周六（19日）召開的「2020-2021中國經濟年會」上解讀「強化反壟斷和防止資本無序擴張」這一重點任務，他指出，市場壟斷、無序擴張導致了限制競爭、風險隱患積累等，存在監管滯後甚至監管空白。

韓文秀表示，近年平台經濟迅速發展，互聯網平台企業快速壯大，在滿足消費者需求等方面做出積極貢獻，惟同時市場壟斷、無序擴張、野蠻生長等問題日益突顯，並出現一系列問題，如限制競爭、贏者通吃、價格歧視、洩露個人隱私、損害消費者權益、風險隱患積累等，存在監管滯後甚至監管空白。

韓強調，國家支持平台企業發展，增強國際競爭力，惟與此同時要依法依規發展，健全制度規則，完善法律法規，加強對壟斷行為的規制，提升監管能力。

中央經濟工作會議部署了2021年經濟工作，會議強調的重點任務包括解決好大城市住房突出問題。（資料圖片）

中國社會科學院世界經濟與政冶研究所副所長張斌表示，與去年的中央經濟工作會議相比，今年表述上的轉變有三大背景，首先是以美國為代表的一些國家在高新技術領域對中國的制裁措施，可能在今後一個階段亦會保持相對高壓的態勢。若部分國家持續通過市場競爭、政府干預等措施手段保護本國高新產業，那中國亦需要實施好關鍵核心技術攻關工程。

張斌又認為，從中國自身來看，當前已經到了企業轉型升級發展的關鍵階段。他指出，中國已邁過較粗放、以數量擴張為主要特點的經濟發展早期階段，企業須在一些關鍵領域進行基礎研發，特別是現在工業部門剛好處在要盡快解決一批「卡脖子」問題、發展高附加值產業、擴大製造業設備更新和技術改造投資等關鍵節點上。

最後，張斌認為中國在基礎科研和關鍵技術研發上仍存在短板，如基礎科研工作和成果轉化應用的結合，以及一些方面的知識產權保護效果也不夠好。因此，在關鍵技術和關鍵領域上，尚需要更具體、更微觀的指導和升級。

（澎湃新聞）