新冠肺炎｜中國自美輸入病例增　駐美使館：抗體檢測須採靜脈血

據中國駐美國大使館網站上周六（19日）通報，鑑於近期從美國輸入中國的新冠確診病例大量增加，使館對返華旅客新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測相關要求作出進一步規範和說明。 使館要求，自美西時間23日0時起，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成採樣，不再接受指尖血方式完成的檢測。此外，為防止檢測後跨州旅行感染，赴華乘客須前往本人搭乘的中美間直飛航班起飛地進行核酸、抗體採樣，並送往相關實驗室檢測。

使館表示，經查，近期多數美國輸入中國的確診病例，與旅途中轉感染有關，部分也與中介機構、實驗室存在違規操作以及檢測後不能遵守居家隔離要求有關。為保護中外乘客和航空公司乘務人員健康和生命安全，築牢外防輸入防線，根據中國最新要求，駐美國使領館現再次提醒慎重考慮疫情期間的感染風險，「非必要，非緊急，不旅行」。

美國新冠肺炎疫情依然嚴峻，圖為德州侯斯頓一名醫生在觀察新冠肺炎病人時顯得一籌莫展。（路透社）

同時，使館對確有緊急旅行需要的乘客進行新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測相關要求作出進一步規範和說明：

美西時間12月23日0時起，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成採樣，檢測報告必須同時明示血清、IgM、靜脈血等字樣，不再接受指尖血方式完成的檢測。報告上還須明示具體的檢測方式，包括膠體金法、化學發光法、酶聯免疫法。如為上述3種以外的檢測方式，需註明具體方式。核酸檢測報告除須明示核酸、rt-PCR等字樣外，還須明示具體的採樣方式，包括：咽拭子、鼻咽拭子。如為上述2種以外的檢測方式，需註明具體方式。

為防止檢測後跨州旅行感染，赴華乘客須前往本人搭乘的中美間直飛航班起飛地進行核酸、抗體採樣，並送往相關實驗室檢測。目前中美間直飛航班起飛地為：洛杉磯、三藩市、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯。乘客要根據所購機票，提前前往航班起飛地完成鼻咽拭子、靜脈血等採樣環節，採樣後在該地等待檢測結果，獲得檢測報告後立即上傳，申請並獲發健康碼後乘機。

自美西時間12月23日0時起，駐美使領館將只受理來自其所公布實驗室的檢測結果，並開始結合機票行程、採樣地等標準綜合審核。此前駐美使領館仍按原政策受理各地申請。

（駐美使館）